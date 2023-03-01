Пропускная способность КПП между Ростовской областью и ДНР к апрелю возрастет в два раза

Сейчас пропускная способность трех пунктов пропуска составляет 3 тысячи машин в сутки Фото: Александр ГЛУЗ

К апрелю 2023 года автотрафик на КПП между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой возрастет более чем в два раза. Однако наибольшей пропускной способности планируют добиться к концу лета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить пропускную способность КПП. На каждом из трех существующих пунктах проведут мероприятия, позволяющие значительно ускорить их прохождение. Это оснащение дополнительным оборудованием, расширение дорог с увеличением количества полос. Появится также новый пункт «Ульяновское - Шрамко», - написал Денис Пушилин.

Уточним, сегодня пропускная способность трех пунктов пропуска составляет 3 тысячи машин в сутки. Обновление объектов и оборудование нового позволит к весне дополнительно увеличить трафик до 4,5 тысячи машин в сутки. Летом количество пропускаемого транспорта должно вырасти до 18 тысяч.

Как ранее пояснил врио главы ДНР, работа по модернизации КПП улучшит логистику перевозки товаров и, соответственно, повлияет на уровень цен на прилавках.

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