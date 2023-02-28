В 2023 году ограничения для транспорта введут на целом ряде автодорог Ростовской области

Обновить собираются дороги регионального и межмуниципального значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на целом ряде трасс в Ростовской области введут ограничения для транспорта. Сложности с проездом будут связаны с ремонтными работами. Подробный список мест, где задействуют дорожников, опубликовали на сайте донского Минтранса.

Так, например, с 1 апреля по 30 сентября должны частично перекрыть отрезок пути Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - Семикаракорск - Волгодонск - Константиновск - Тацинский в Константиновском районе.

С 3 апреля по 16 октября работы будут вести на участке направления Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - Семикаракорск - Волгодонск в Семикаракорском районе.

С 1 апреля по 31 октября работы планируют на участке дороги Шахты - Цимлянск - Белянский - Стычновский в Константиновском районе.

С 1 июня по 29 сентября ограничения введут на отрезке пути Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Кагальницком районе.

Власти добавили, обновить собираются дороги регионального и межмуниципального значения, относящиеся к собственности Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 11 марта в Ростове на Доломановском запретят парковать транспорт

Ограничения введут для повышения пропускной способности проезжей части (подробности)