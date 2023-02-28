С 11 марта в Ростове на Доломановском запретят парковать транспорт

Машины собираются убрать на участке от Пушкинской до Большой Садовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 марта в Ростове-на-Дону водителям запретят останавливаться в переулке Доломановском. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Транспорт нельзя будет оставлять на Доломановском в районе строения № 11 А и на четной стороне от Пушкинской до Большой Садовой. Новые требования введут для повышения пропускной способности проезжей части.

Добавим, ранее сообщалось об ограничениях на проспекте 40-летия Победы. С 9 марта по 10 мая автомобилисты не смогут проехать по правой полосе, вдоль нечетной стороны от строения № 2Г/51. Протяженность отрезка пути - 320 метров.

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