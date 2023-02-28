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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:51

С 11 марта в Ростове на Доломановском запретят парковать транспорт

Ограничения введут для повышения пропускной способности проезжей части
Ангелина СКИБА
Машины собираются убрать на участке от Пушкинской до Большой Садовой

Машины собираются убрать на участке от Пушкинской до Большой Садовой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 марта в Ростове-на-Дону водителям запретят останавливаться в переулке Доломановском. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Транспорт нельзя будет оставлять на Доломановском в районе строения № 11 А и на четной стороне от Пушкинской до Большой Садовой. Новые требования введут для повышения пропускной способности проезжей части.

Добавим, ранее сообщалось об ограничениях на проспекте 40-летия Победы. С 9 марта по 10 мая автомобилисты не смогут проехать по правой полосе, вдоль нечетной стороны от строения № 2Г/51. Протяженность отрезка пути - 320 метров.

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