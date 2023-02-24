В Пролетарском районе Ростова на два месяца ограничат движение транспорта

Ограничения движения начнут действовать с 9 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на проспекте 40-летия Победы. Соответствующие меры будут действовать с 9 марта по 10 мая, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.
Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе проспекта, вдоль нечетной стороны от строения № 2Г/51. Протяженность этого участка составит 320 метров.
В департаменте пояснили, что ограничения связаны с ремонтом водоотводного лотка.
Напомним, с 11 марта на участке проспекта Доломановского запретят остановку транспорта. Припарковаться теперь нельзя в районе дома № 11А.
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