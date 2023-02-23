В Ростове на Доломановском запретят остановку автомобилей

Проехать нельзя от Пушкинской до Большой Садовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, на участке переулка Доломановского запретят остановку транспорта. Изменения начнут действовать с 11 марта, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Автомобиль нельзя будет припарковать от улицы Пушкинской до улицы Большой Садовой, по четной стороне. Машину невозможно будет оставить в районе дома № 11А на Доломановском.

Как пояснили в департаменте, запрет связан с изменением схемы дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что жители СНТ «Виноградарь» попросили администрацию изменить маршрут автобуса № 28. По их словам, изменения в схеме, в части организации проезда по улице Каскадной и переулку Днепропетровскому, помогут связать садоводческое товарищество с социальными объектами.

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По словам жителей СНТ, это позволит связать их территорию с социальными объектами. (Подробности)