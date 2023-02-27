В Ростове на реке Дон уплывающий ресторан пришлось возвращать с помощью буксира

Ресторан «Понтон» частично оторвался и едва не ушел в плавание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону плавучий ресторан «Понтон» частично оторвался от причала и едва не отправился в плавание. К счастью, конструкцию удалось вовремя «усмирить» и вернуть с помощью буксира. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Ростовчане отметили, что сам инцидент произошел вчера, 26 февраля. С помощью водного транспорта ситуацию исправили за считанные минуты.

Произошедшая история вызвала активные обсуждения среди интернет-пользователей. Многих повеселило случившееся, некоторые даже шуточно расстроились и потребовали вновь отпустить ресторан в свободное плавание: «И никакого тебе сплава по Дону», «Отпустите мамонтенка к маме». Одна из участниц обсуждения добавила, что «Понтон», вероятно, просто готовился к открытию навигации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону из-за канализационной аварии затопило улицу с детским садом

Причиной ЧП стало повреждение коллектора (подробности)