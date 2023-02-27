В Ростове-на-Дону из-за канализационной аварии затопило улицу с детским садом

На место аварии прибыли специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за канализационной аварии затопило улицу с детским садом. Об этом сообщили в горожане в социальных сетях. По словам очевидцев, авария произошла 26 февраля около детского сада № 58 на Немировича-Данченко. Жильцы домов отметили, что водой залило и придомовую территорию.

Как сообщили в пресс-службе "Ростовводоканала", причиной затопления стало повреждение коллектора диаметром 1200 мм, который находится на улице Калитвинской. На место аварии прибыли специалисты. Течь была устранена в тот же день.

- Все жители с водой и системой водоотведения, – сообщили в ведомстве.

Сроки восстановительных работ пока неизвестны.

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(Подробности)