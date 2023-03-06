Бизнес-омбудсмен Ростовской области прокомментировал забастовку на рынке «Агро Молл»

Предприниматели предупредили, что плата за въезд приведет к повышению цен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксайском районе продавцы рынка «Агро Молл» выступили против введения платы за въезд и стоянку фур. По словам предпринимателей, это приведет к большим расходам и повышению цен. Ситуацию прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

— Я не знаю, точно ли она поднялась и насколько. Это частная организация. Мы не вправе указывать предпринимателям, что им делать. Но уверен, что ситуация разрешится. Собственники «Агро Молла» сами заинтересованы в том, чтобы предприниматели остались у них. Поэтому уверен, что они найдут общий язык, — сообщил бизнес-омбудсмен.

Ранее предприниматели сообщили «КП-Ростов-на-Дону», что руководство рынка установило стоимость за въезд фур в 10 тысяч. По их словам, за стоянку придется платить 2 тысяч рублей в день.

— Соответственно, оптовики поднимут цены для нас. А мы — для конечного потребителя, — рассказал один из розничных продавцов.

В региональном департаменте потребительского рынка объяснили, с чем связано введение платной системы. В ведомстве пояснили, что для урегулирования ситуации администрация рынка провела рабочую встречу с участием предпринимателей и представителей власти.

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