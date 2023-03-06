«Могла за 14 минут проиграть 440 тысяч рублей»: ростовчанка за пару месяцев спустила два миллиона

Ростовчанка проиграла в казино целое состояние Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ростова Наталья, как говорят, родилась с золотой ложкой во рту. Благодаря крепкому семейному бизнесу она ни в чем не знала нужды.

- Я хорошо училась в школе. Сама поступила в университет в Москве. Получила две специальности: социальный психолог и переводчик с арабского языка. Пока была студенткой, мама купила мне квартиру в Москве, поближе к университету, - говорит 33-летняя Наталья.

После окончания вуза женщина не стала возвращаться в родной город. Оно и понятно, в столице у нее была не только собственная недвижимость, но и много близких друзей, а еще – работа.

«МАМА ВЫПОЛНЯЛА ВСЕ ХОТЕЛКИ»

- Вот только работала я не для того, чтобы денег заработать, а чтобы просто не было скучно. Мама выполняла все мои хотелки. Стоило мне попросить на что-нибудь, тут же переводили деньги. И так продолжалось до тех пор, пока мне не исполнилось 30, - делится Наталья.

А потом вдруг у ее мамы начались проблемы со здоровьем.

- И тогда она испугалась. Она думала о том, что я не смогу сама себя обеспечить, если с ней вдруг что случится. Меня поставили перед фактом: либо я возвращаюсь в родной город, либо начинаю сама себя обеспечивать. Деньги мне переводить перестали, - вспоминает Наталья. – Пришлось уже идти в офис ради того, чтобы заработать, а не от скуки.

Новый ритм жизни девушке очень не понравился. Зарплаты в 80, а иногда и в сто тысяч рублей, ей не хватало.

- А еще были постоянные стрессы: начальство, ответственность, жизнь по расписанию. В итоге, я ушла из компании, - вспоминает она. - Пока сидела дома, остатки зарплаты сильно истощились. Дошло до того, что в кармане осталось 600 рублей. И я сделала свою первую в жизни спортивную ставку в 300 рублей, выиграв 45 тысяч. Так я поняла, что можно вот так легко, ничего не делая, получат деньги на карту. Но планку у меня окончательно тогда не сорвало. Я вновь вышла на работу и пыталась жить на зарплату в 80–100 тысяч рублей. Выходило так себе, - рассказывает женщина.

«ВЫИГРЫШИ ДЛЯ НОВЧИКОВ – ЭТО ЗАМАНУХА»

И тогда Наталья опять начала играть.

- Это были теперь уже онлайн-казино. Я поставила 20 рублей, а выиграла 320 тысяч. Уже сейчас понимаю, что такие выигрыши для новичков – замануха. Потом я начала проигрывать. И, к слову, эти же деньги я спустила на следующий день, а с ними – и свою зарплату, это еще 80 тысяч рублей, - говорит ростовчанка.

Но на этом проигрыше она не остановилась. В надежде отыграться опять и опять теряла деньги, которые уже начала брать в долг.

- Это был постоянный стресс, на фоне которого я еще и стала пить. Продуктивность на работе падала. Я понимала, что меня держали из жалости, начальство видело, что со мной что-то не так, но не увольняло. А я жила одной мыслью – получить зарплату и отыграться, - продолжает собеседница.

В результате у женщины образовался долг перед банками в полмиллиона рублей.

«КОЛЛЕКТОРЫ ПОЗОРИЛИ ПЕРЕД КОЛЛЕГАМИ»

- Отдавать кредиты было нечем, дошло до того, что коллекторы звонили мне офис и позорили перед коллегами. И тогда в отчаянии я позвонила матери и во всем призналась, - говорит Наталья. – Она меня заставила взять отпуск и приехать в Ростов. Как только я была дома, мама погасила все мои долги, а я поклялась и себе, и ей, что больше не играю.

С этой мыслью и Наталья возвращалась обратно в Москву.

- Но моих обещаний хватило ровно на то время, которое я была в дороге. Только переступив порог московской квартиры, я взялась за старое. Думала, отыграюсь и отдам матери полмиллиона. Минут за 30 я оформила кредиты на сумму 440 тысяч рублей. Ведь после того, как мама погасила мои займы, банки вновь мне давали в долг. Эти 440 тысяч я проиграла за 14 минут, - рассказывает Наталья.

«НА СВИДАНИЯ ХОДИЛА ЗА ЕДУ»

Отчаяние от проигрышей и безденежья ростовчанка заливала алкоголем.

- Я заложила в ломбарде всю бытовую технику, все свои украшения. Но денег все равно не было. Доходило до того, что у меня было всего 50 копеек. Я не могла даже купить еды, поэтому шла в супермаркет и тайком брала конфеты, продающиеся на развес, ела там же между прилавками, - продолжает ростовчанка.

А еще - ходила на свидания, но не для того, чтобы найти свою любовь и построить семью.

- Цель была простая – поесть в кафе за чужой счет, потому что я была просто голодной. После встречи ухажеров отправляла в черный список, - сказала она.

За несколько месяцев игры в казино девушка потратила примерно два миллиона рублей. О том, что дочь опять «подсела», ее мама узнала случайно.

- После очередного проигрыша я напилась, сидела в парке и ревела. Незнакомые люди довели меня до квартиры и позвонили маме, сказали, что со мной что-то странное происходит, - делится ростовчанка.

Тогда мать забрала дочь из столицы и поместила в реабилитационный центр. Вот уже полгода Наталья живет в нем и не играет даже в шашки.

- Игромания – ужасная зависимость, мне кажется, самая страшная. Я верю, что мне хватит сил после реабилитации не окунуться вновь в этот страшный омут, - добавила женщина.

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