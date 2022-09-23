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Общество23 сентября 2022 8:00

«Мне было 15 лет...»: бывшая «аптечная» наркоманка из Ростова рассказала, как дети из хороших семей попадают в зависимость

Бывшая «аптечная» наркоманка из Ростова откровенно рассказала, чем опасны «безобидные» таблетки
Кристина Круговых
Дончанка на своем опыте убедилась, что за "аптекой" следуют тяжелые наркотики.

Дончанка на своем опыте убедилась, что за "аптекой" следуют тяжелые наркотики.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В середине сентября Ростовскую область потрясла новость о массовом отравлении в Новочеркасске. Три человека погибли, восемь попали в реанимацию, и все они, по предварительным данным правоохранителей, употребляли неизвестное вещество. Это стало тревожным звоночком и для родителей молодежи, и для активистов.

И сейчас в Ростове проходят рейды по борьбе с аптечной наркоманией. Волонтеры областной общественной организации «Ростов без наркотиков» вместе с администрацией и молодежью проверяют, насколько легко ростовчане могут получить лекарства без рецепта и попасть в зависимость.

Руководитель Станислав Горяинов рассказал об итогах рейдов. А подопечная реабилитационного центра Татьяна, которая уже 11 месяцев не употребляет наркотики, поделилась, насколько тяжело выходить из зависимости.

«ДУМАЮТ, НИЧЕГО СТРАШНОГО»

Ростовская область вышла на пятое место в стране по потреблению антидепрессантов — таковы данные исследования оператора системы цифровой маркировки «Честный знак». К сожалению, не все препараты идут на лечение...

Во время трех рейдов пять ростовских аптек отпустили без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых.

Во время трех рейдов пять ростовских аптек отпустили без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых.

Фото: Тимур ХАНОВ

- Подростки, когда идут в аптеку ради кайфа, думают, что ничего страшного в этом нет — там же торгуют лекарствами. То же самое и с алкоголиками, которые оправдываются: «Почему бы не пить, если бутылки доступны и продаются в магазинах», - объясняет Станислав Горяинов. - Причем количество аптечных наркоманов растет, и среди них есть «всеядные», которые помимо лекарств используют для ловли кайфа и запрещенные вещества.

Поэтому волонтеры выходили уже в три рейда — в Железнодорожном, Кировском и Первомайском районах города — вместе с ростовской молодежью, заместителями глав администраций по соцвопросам, сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних.

В Железнодорожном районе проверили 19 аптек, из них в четырех препараты, которые могут употреблять наркозависимые, продавали по рецепту, а в одной и без документа отпустили рецептурный препарат.

В Кировском районе зашли в 21 аптеку: сразу в трех аптеках на Большой Садовой препараты отпустили без рецепта, а еще в четырех в центре города — по рецепту, в остальных препарата не было.

Из-за поддельных рецептов многие аптеки уже не связываются с рецептурными препаратами.

Из-за поддельных рецептов многие аптеки уже не связываются с рецептурными препаратами.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Если первые два рейда волонтеры провели днем, то в Первомайском районе начали свой обход в семь вечера. Из шести проверенных аптек по улице Днепропетровской в двух лекарство отпустили по рецепту, а в одной — без такового.

«ПРОДАЮТ ПОДДЕЛКИ ЗА 200 РУБЛЕЙ»

Но почему много аптек не продают лекарства даже по рецепту ?

- Рецепты зависимые подделывают и продают друг другу по 200 рублей, - разводит руками собеседник. - Поэтому многие аптеки уже и не связываются с рецептурными препаратами, на которые «охотятся» аптечные наркоманы.

Если во время рейдов в аптеках отпускали лекарство без рецепта или по фальшивке, волонтеры вызывали на место полицию.

Аптеки ждут и повторные рейды.

Аптеки ждут и повторные рейды.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

- После проверки и штрафов не стоит расслабляться. Если при повторном визите нарушение повторится, законом предусмотрены более строгие меры, - заявляет Станислав Горяинов. - Наша задача — собрать все силы — общественников, власти, СМИ - воедино и показать недобросовестным реализаторам, что как раньше — не пройдет.

«ЛЮБОПЫТСТВО ЗАШКАЛИВАЛО»

Кажущаяся «легкость» последствий от употребления лекарств в качестве наркотиков обманчива. Подопечная реабилитационного центра «Ростов без наркотиков» Татьяна рассказала, насколько тяжело от развившейся зависимости избавиться. Ей 25, и последние десять лет она употребляла различные наркотики. Это уже ее четвертая реабилитация. В трезвости девушка находится 11 месяцев и стала координатором центра — помогает вновь прибывшим бороться с зависимостью.

- Все с аптеки начиналось. Мне было 15 лет. Летние каникулы, компания старшего брата — одиннадцатиклассники. Они употребляли какие-то «колеса», и мое любопытство зашкаливало, - вспоминает Татьяна. - Я уговорила одноклассника брата дать мне попробовать такую таблетку.

Школьница ходила в аптеку по очереди со старшим братом.

Школьница ходила в аптеку по очереди со старшим братом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брат, когда узнал, разозлился, но потом стал вместе с сестрой употреблять.

- Покупали по очереди, хранили в одном месте, прятали от родителей. Я сначала иногда принимала, а потом - ежедневно. Брат к тому времени тоже подсел на систему.

«ДУМАЮТ, ВСЮ ЖИЗНЬ...»

Вскоре школьница поняла, что оказалась в зависимости.

- Сначала мы все делали аккуратно. Но учителя стали замечать сонливость, усталость, глаза красные. Я жаловалась, что перенервничала, плакала — всячески пыталась скрыть, - вспоминает девушка. - Но мне кажется, все равно все всем и всегда заметно. Но людям, наверное, неприятный факт замечать не хочется.

К тому же Таня была не из неблагополучных. Из хорошей семьи: у родителей - бизнес, достаток выше среднего, ребята были на хорошем счету.

Волонтеры вызывали полицию, если им продавали лекарства без рецепта.

Волонтеры вызывали полицию, если им продавали лекарства без рецепта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Через год-полтора брат остановился и мне советовал, но я продолжила употреблять "колеса" несколько лет, пока не перешла на более тяжелые наркотики, - рассказывает Татьяна. - Это все миф, когда люди думают, что всю жизнь смогут просидеть на «аптеке». Не надо строить иллюзий — по-другому не получится: есть точка «А», где ты начинаешь с лекарств, и ты двигаешься к точке «Б», где уже тяжелые наркотики. Убедилась на опыте: я многих наркоманов видела, и индивидуальности у болезни нет — она одна у всех.

« Я УХОДИЛА ОТ ПРОБЛЕМ»

Заглядывая на десять лет назад, Татьяна так и не разобралась, что бы могло ее уберечь от зависимости. Но помнит, чего ей тогда не хватало.

- Хотелось контакта с родителями. Вроде все было хорошо: кормят, за границу возят — программа-максимум выполнена. Но близких разговоров не было — только кнут и пряник. Родителям некогда было выстроить доверительную связь с нами - спросить, что я думаю, что чувствую, - признается ростовчанка. - Я не понимала, как решаются какие-то ситуации, и не спрашивала совета у родителей, а уходила от проблем в ту компанию, где тебя якобы понимают, а на самом деле всех объединяло одно желание — кайфануть.

Фармацевтам приходится проверять рецепты.

Фармацевтам приходится проверять рецепты.

Фото: Тимур ХАНОВ

А когда родители заподозрили неладное, и пытались поговорить, школьница включала псевдооткровенность — мол, ничего не употребляет, только грустно очень. Подростки в зависимости такой трюк часто проворачивают, делится Татьяна.

- Позже я перестала скрывать от родителей свои проблемы и сегодня уже могу открыто говорить о своих чувствах. Я уважаю их и благодарна маме и папе, что, несмотря на все, они обо мне заботились. Настало мое время заботиться о них. Через помощь другим мы выздоравливаем сами.

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