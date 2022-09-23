Дончанка на своем опыте убедилась, что за "аптекой" следуют тяжелые наркотики. Фото: Тимур ХАНОВ.

В середине сентября Ростовскую область потрясла новость о массовом отравлении в Новочеркасске. Три человека погибли, восемь попали в реанимацию, и все они, по предварительным данным правоохранителей, употребляли неизвестное вещество. Это стало тревожным звоночком и для родителей молодежи, и для активистов.

И сейчас в Ростове проходят рейды по борьбе с аптечной наркоманией. Волонтеры областной общественной организации «Ростов без наркотиков» вместе с администрацией и молодежью проверяют, насколько легко ростовчане могут получить лекарства без рецепта и попасть в зависимость.

Руководитель Станислав Горяинов рассказал об итогах рейдов. А подопечная реабилитационного центра Татьяна, которая уже 11 месяцев не употребляет наркотики, поделилась, насколько тяжело выходить из зависимости.

«ДУМАЮТ, НИЧЕГО СТРАШНОГО»

Ростовская область вышла на пятое место в стране по потреблению антидепрессантов — таковы данные исследования оператора системы цифровой маркировки «Честный знак». К сожалению, не все препараты идут на лечение...

Во время трех рейдов пять ростовских аптек отпустили без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых. Фото: Тимур ХАНОВ

- Подростки, когда идут в аптеку ради кайфа, думают, что ничего страшного в этом нет — там же торгуют лекарствами. То же самое и с алкоголиками, которые оправдываются: «Почему бы не пить, если бутылки доступны и продаются в магазинах», - объясняет Станислав Горяинов. - Причем количество аптечных наркоманов растет, и среди них есть «всеядные», которые помимо лекарств используют для ловли кайфа и запрещенные вещества.

Поэтому волонтеры выходили уже в три рейда — в Железнодорожном, Кировском и Первомайском районах города — вместе с ростовской молодежью, заместителями глав администраций по соцвопросам, сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних.

В Железнодорожном районе проверили 19 аптек, из них в четырех препараты, которые могут употреблять наркозависимые, продавали по рецепту, а в одной и без документа отпустили рецептурный препарат.

В Кировском районе зашли в 21 аптеку: сразу в трех аптеках на Большой Садовой препараты отпустили без рецепта, а еще в четырех в центре города — по рецепту, в остальных препарата не было.

Из-за поддельных рецептов многие аптеки уже не связываются с рецептурными препаратами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Если первые два рейда волонтеры провели днем, то в Первомайском районе начали свой обход в семь вечера. Из шести проверенных аптек по улице Днепропетровской в двух лекарство отпустили по рецепту, а в одной — без такового.

«ПРОДАЮТ ПОДДЕЛКИ ЗА 200 РУБЛЕЙ»

Но почему много аптек не продают лекарства даже по рецепту ?

- Рецепты зависимые подделывают и продают друг другу по 200 рублей, - разводит руками собеседник. - Поэтому многие аптеки уже и не связываются с рецептурными препаратами, на которые «охотятся» аптечные наркоманы.

Если во время рейдов в аптеках отпускали лекарство без рецепта или по фальшивке, волонтеры вызывали на место полицию.

Аптеки ждут и повторные рейды. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- После проверки и штрафов не стоит расслабляться. Если при повторном визите нарушение повторится, законом предусмотрены более строгие меры, - заявляет Станислав Горяинов. - Наша задача — собрать все силы — общественников, власти, СМИ - воедино и показать недобросовестным реализаторам, что как раньше — не пройдет.

«ЛЮБОПЫТСТВО ЗАШКАЛИВАЛО»

Кажущаяся «легкость» последствий от употребления лекарств в качестве наркотиков обманчива. Подопечная реабилитационного центра «Ростов без наркотиков» Татьяна рассказала, насколько тяжело от развившейся зависимости избавиться. Ей 25, и последние десять лет она употребляла различные наркотики. Это уже ее четвертая реабилитация. В трезвости девушка находится 11 месяцев и стала координатором центра — помогает вновь прибывшим бороться с зависимостью.

- Все с аптеки начиналось. Мне было 15 лет. Летние каникулы, компания старшего брата — одиннадцатиклассники. Они употребляли какие-то «колеса», и мое любопытство зашкаливало, - вспоминает Татьяна. - Я уговорила одноклассника брата дать мне попробовать такую таблетку.

Школьница ходила в аптеку по очереди со старшим братом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брат, когда узнал, разозлился, но потом стал вместе с сестрой употреблять.

- Покупали по очереди, хранили в одном месте, прятали от родителей. Я сначала иногда принимала, а потом - ежедневно. Брат к тому времени тоже подсел на систему.

«ДУМАЮТ, ВСЮ ЖИЗНЬ...»

Вскоре школьница поняла, что оказалась в зависимости.

- Сначала мы все делали аккуратно. Но учителя стали замечать сонливость, усталость, глаза красные. Я жаловалась, что перенервничала, плакала — всячески пыталась скрыть, - вспоминает девушка. - Но мне кажется, все равно все всем и всегда заметно. Но людям, наверное, неприятный факт замечать не хочется.

К тому же Таня была не из неблагополучных. Из хорошей семьи: у родителей - бизнес, достаток выше среднего, ребята были на хорошем счету.

Волонтеры вызывали полицию, если им продавали лекарства без рецепта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Через год-полтора брат остановился и мне советовал, но я продолжила употреблять "колеса" несколько лет, пока не перешла на более тяжелые наркотики, - рассказывает Татьяна. - Это все миф, когда люди думают, что всю жизнь смогут просидеть на «аптеке». Не надо строить иллюзий — по-другому не получится: есть точка «А», где ты начинаешь с лекарств, и ты двигаешься к точке «Б», где уже тяжелые наркотики. Убедилась на опыте: я многих наркоманов видела, и индивидуальности у болезни нет — она одна у всех.

« Я УХОДИЛА ОТ ПРОБЛЕМ»

Заглядывая на десять лет назад, Татьяна так и не разобралась, что бы могло ее уберечь от зависимости. Но помнит, чего ей тогда не хватало.

- Хотелось контакта с родителями. Вроде все было хорошо: кормят, за границу возят — программа-максимум выполнена. Но близких разговоров не было — только кнут и пряник. Родителям некогда было выстроить доверительную связь с нами - спросить, что я думаю, что чувствую, - признается ростовчанка. - Я не понимала, как решаются какие-то ситуации, и не спрашивала совета у родителей, а уходила от проблем в ту компанию, где тебя якобы понимают, а на самом деле всех объединяло одно желание — кайфануть.

Фармацевтам приходится проверять рецепты. Фото: Тимур ХАНОВ

А когда родители заподозрили неладное, и пытались поговорить, школьница включала псевдооткровенность — мол, ничего не употребляет, только грустно очень. Подростки в зависимости такой трюк часто проворачивают, делится Татьяна.

- Позже я перестала скрывать от родителей свои проблемы и сегодня уже могу открыто говорить о своих чувствах. Я уважаю их и благодарна маме и папе, что, несмотря на все, они обо мне заботились. Настало мое время заботиться о них. Через помощь другим мы выздоравливаем сами.

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