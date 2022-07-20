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Общество20 июля 2022 8:17

78 аптечных организаций поддержали антинаркотическую конвенцию в Ростовской области

Реализаторы и поставщики выступили против безрецептурной продажи препаратов
Ангелина СКИБА
Доля потребителей психоактивных лекарств на Дону выросла до 20%

Доля потребителей психоактивных лекарств на Дону выросла до 20%

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области руководители 78 аптечных организаций подписали антинаркотическую конвенцию. Таким образом, на Дону выступили против злоупотребления и незаконного оборота психоактивных лекарств. Сам документ можно найти на сайте правительства региона.

По итогам конвенции официально отказались от безрецептурной продажи наркотических и психоактивных препаратов. Кроме того, оптовые организации пообещали ежеквартально отчитываться перед Росздравнадзором о новых поставках в регионе.

- Аптечные организации против того, чтобы их работники ассоциировались с распространителями наркотиков. Нам выгодно, чтобы все добросовестно и по закону осуществляли оборот прозрачными методами, избегая нарушений, - говорится в тексте документа.

Все эти решения приняли из-за статистики. Дело в том, что с 2015 до 2019 годы доля потребителей психоактивных препаратов на Дону выросла с 7% до 20%.

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