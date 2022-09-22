В Ростове-на-Дону 5 аптек поймали на торговле препаратами без рецептов

Рейды провели в Первомайском, Железнодорожном и Кировском районах Ростова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В трех районах Ростова-на-Дону нашли аптеки, в которых свободно продавали рецептурные лекарственные препараты. Нарушения зафиксировали во время рейдов. Об этом рассказал глава общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

Так, особые препараты без назначения врача отпускали в одной из 6 аптек Первомайского района. В остальных местных торговых точках сказали, что продажу ведут только по рецептам.

Немного ранее такую же проверку провели в Железнодорожном районе. Там, по словам Станислава Горяинова, комиссия обошла 19 аптек, торговлю из-под полы выявили в одной.

Более серьезной оказалась ситуация в Кировском районе, то есть в самом центре города. Там нелегальную торговлю обнаружили в 3 трех точках из 21. Оказалось, что некоторые продавцы получали от злоумышленников фальшивые рецепты.

Добавим, к инспекции аптек в донской столице стараются привлекать общественников, местные власти, молодежь, а также представителей комиссий по делам несовершеннолетних.

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