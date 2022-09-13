Пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области сообщили о массовом отравлении неизвестным веществом в Донецке. Как рассказали в администрации города, 12 сентября в больницу попали сразу несколько человек в разном состоянии.
- Всего в понедельник в районную больницу госпитализировали 11 человек. Одни обратились за медпомощью днем, других доставили уже вечером. У всех похожие симптомы отравления неорганическим веществом, - прокомментировал представитель администрации «КП-Ростов-на-Дону».
Позже трое пациентов скончались, еще восемь остаются под наблюдением медиков. Состояние почти всех выживших крайне тяжелое. Большинство из госпитализированных – в реанимации.
Все пострадавшие – совершеннолетние мужчины трудоспособного возраста.
- Они не были из одной компании и даже не были друг с другом знакомы, - уточнили власти.
Точная причина массового отравления пока не называется. Специалисты проводят экспертизы и устанавливают вещество, от которого могли погибнуть люди.
Тем временем источник издания в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, пострадавшие употребили очень тяжелый и опасный наркотик.
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