В Ростове-на-Дону наркоманами становятся уже дети 10-11 лет из хороших семей

Специалисты озвучили весьма нерадостные цифры о количестве людей, которые страдают смертельной зависимостью. На учете в наркологических диспансерах донского региона состоят почти 58 тысяч человек, при этом свыше восьми тысяч имеют устойчивую зависимость от наркотических и психотропных веществ. Что страшно - среди них есть 125 подростков, прочно подсевших на иглу или таблетки. Специалисты говорят, что из-за доступности различных веществ молодеет возраст наркозависимых.

- Да, есть такая очень серьезная проблема, о которой почему-то не хотят говорить, - пояснил Станислав Горяинов, руководитель общества «Ростов без наркотиков». - Наркомания молодеет. На консультации ко мне приводят подростков в возрасте от 11-12 лет. Некоторые уже являются зависимыми. Это страшно. Часто сбытчики специально ищут жертв из обеспеченных семей, чтобы иметь постоянный источник дохода. Была история с девушкой, которой специально подсыпали в пиво наркотик, она потом дальше влезла, стала употреблять. Хорошо, что одумалась, возникло желание со всем покончить, стать адекватной и трезвой. Прошла курс реабилитации.

В ЗАКЛАДЧИКИ ИДУТ УЖЕ И ПЕНСИОНЕРЫ

Еще одна проблема, по поводу которой бьют тревогу специалисты, - система закладок, в которую втягивают как молодых людей, так и пенсионеров. С развитием Интернета сбытчики стали использовать для конспирации хитрую схему - прятать наркотики в тайники, а покупателю сообщать место после того, как он переведет деньги на карту или веб-кошелек. Организаторы преступных схем стараются не «светиться», понимая, что за торговлю им грозит до 20 лет лишения свободы, они ищут исполнителей.

Правоохранители хорошо знают об этом, но переломить ситуацию пока не в силах. На помощь им приходят общественники, которые закрашивают объявления на домах и заборах, но каждый день появляются новые.

- Не поверите, мне недавно пришли два СМС с предложением о работе за высокую зарплату. Подозреваю, что предложат стать закладчиком, - с грустной улыбкой говорит Станислав Горяинов. - Понятно, что я передам данные в полицию, но некоторые «ведутся» на такие предложения - наверное, хочется кушать… Не понимают, что серьезное уголовное преследование не стоит никаких 5 000 рублей в сутки. Что страшно, среди закладчиков становится все больше пенсионеров - видимо, надеются, что полиция не обратит на них внимания. Они не понимают, что наркотики губят целое поколение. Некоторые вещества, в том числе те самые «аптечные наркотики», вызывают привыкание с первого раза, вылечить которое достаточно сложно. Это я вам как специалист говорю.

ИЗ-ЗА НАРКОТИКОВ СТАЛА ХУЖЕ ЖИВОТНОГО

Ростовчанка Марина начала колоться в 15 лет назло своему парню. Случайный таксист предложил ей бесплатно попробовать дозу, она в сердцах согласилась. Понравилось настолько, что сама позвонила ему и попросила продать героин.

- Не скрываю, была на самом дне - воровала, жила в притонах, - рассказала Марина. - Врала и манипулировала матерью, лишь бы получить деньги на новую дозу. Когда ты зависим, то все социальные правила и нормы отступают - только один инстинкт. Вы видели раздетых людей на улицах, которые странно себя ведут? Вот и я такой была. На галлюцинациях разбила в доме все стекла и подожгла шторы. Едва не сгорела... Я одумалась, когда едва не умерла в больнице. Мне 24 года, мое здоровье подорвано, нет никакого образования, мама из-за меня потеряла работу, но надеюсь, что все позади. Сейчас она сама проводит лекции среди наркозависимых, чтобы образумить. Честно признается, что путь к лечению очень долгий.

Девушка просит родителей внимательно следить за своими детьми, особенно когда у них появляются странности в поведении или новые друзья.

- Не верьте тем, кто предлагает попробовать разок, - говорит девушка. - Это бессовестные барыги, которые наживаются на трагедиях семей. Отказаться потом почти невозможно. Мне понадобилось девять лет.

ВАЖНО!

На какие симптомы родителям надо обратить внимание: * в глазах появляется странный, нездоровый блеск, возможно сильное покраснение, а зрачки расширены или сужены; * бледная или слишком красная кожа лица; * на языке появляются налет или продольные трещины; * на руках следы от инъекции или синяки; * агрессивное или, наоборот, апатичное поведение; * пренебрежение к одежде и внешнему виду.

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