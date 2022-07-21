«Мама дала денег ровно на дозу»: откровения бывшего наркомана, который помог тысячам людей отказаться от иглы

После 12 лет в зависимости, мужчина стал бороться за жизни других. Фото: Тимур ХАНОВ.

Бывший наркоман говорит о своем прошлом во всеуслышание: 12 лет он был в зависимости. А выбравшись, посвятил свою жизнь помощи другим людям. Тем, кто хочет вернуться к нормальной жизни.

В интервью «КП — Ростов-на-Дону» руководитель областной общественной организации «Ростов без наркотиков», член Общественной палаты Ростовской области и общественной наблюдательной комиссии региона Станислав Горяинов откровенно рассказал о самых страшных минутах после очередной дозы и удивительных историях его подопечных, которые доказывают: у человека всегда есть выбор - жить.

«УМИРАЛИ ОДИН ЗА ДРУГИМ»

- Я видел сотни смертей, - говорит собеседник и в этот момент будто смотрит вглубь себя.

Немного помолчав, продолжает:

Когда мама заплатила за очередную дозу, это стало последней каплей в зависимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мое детство и юношество пришлись на 90-е годы: в 14 лет мы с ровесниками увидели, как развалилась страна, а то, чему нас учили, превратилось в пыль. Взамен пришла свобода делать то, что ты хочешь — секс, наркотики и рок-н-ролл, можно сказать, без меры. И я попробовал. Как-то ночью мы пили толпой, а утром я помчался к человеку за очередной дозой. Вышел, прошел два шага и упал с передозировкой. А это частный сектор: дорога грунтовая, машин нет. Так бы и захлебнулся. Но в тот момент на улицу завернула скорая помощь. Меня откачали. А я извинился: сказал, что тепловой удар, и убежал. Если бы не они, меня бы не стало.

Но даже после этого мужчина не бросил. А ирония судьбы в том, что мама Станислава работала в комиссии по делам несовершеннолетних.

- Она в свое время даже разработала программу про профилактике наркомании, которая заняла третье место на конкурсе в Москве, а тут – такое, - делится Станислав. - Все 12 лет пыталась меня вытащить: определяла в клиники, водила к теткам «ауру лечить», в психлечебницу даже отправляла — лишь бы только бросил.

За 12 лет парень прошел множество лечебниц, но все равно срывался. Фото: Тимур ХАНОВ.

Один за одним умирали приятели, с которыми делили дозу. Не раз могло не стать и самого Стаса.

Переломный момент случился, когда единственный человек, который боролся за него, сдался.

- Когда я пришел с одной дамой домой, мама вышла и дала денег, которых хватало ровно на дозу. Я взял их, а на следующий день попросил еще, - с грустью вспоминает мужчина. - А потом пришла мысль, что, если единственный человек, который со мной остался, - моя мать - опустила руки и дает деньги на дозу, то мне осталось совсем немного?! Значит, не осталось никакого стопа. Это меня ошеломило и стало последней каплей моей зависимости.

«ГОД БЫЛО ТЯЖЕЛО»

Стас начал искать реабилитационный центр. Попал туда в 26 лет. Признается, что год было тяжело, мог сорваться в любой момент, а потом - полегчало. И понял, что хочет помогать таким же как и он.

Примерно год нужен бывшему наркоману, чтобы избавиться от зависимости. Фото: предоставлено героем публикации

- Я смотрел на тех, кто помог мне вернуться к жизни: Николай Новопашин — это мой пример для подражания, - рассказывает Станислав. - С ним мы позже строили реабилитационный центр на Ставрополье. И мне захотелось помочь одному человеку, второму, третьему. Увидел, что у меня получается.

Станислав после реабилитации выучился на психолога, а потом прошел магистратуру по педагогическому профилю.

- Приходится вести работу не только со взрослыми, - констатирует Горяинов. - К нам сейчас попадают и в 16 лет, и в 13. Вот и понадобилось педагогическое образование. Человек в депрессии, захотел уйти с реабилитации - я с ним поговорил, смог убедить остаться, появилась мотивация продолжать. И так семь месяцев ездил по просьбе родителей к нему, пока он сам не захотел трезвости и после года в центре вернулся домой к жене и детям.

Станислав понял, что у него получается помогать людям так, как в свое время помогли ему. Фото: предоставлено героем публикации

«ТРОЕ ДЕТОК И ЕЗДЯТ НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Станислав рассказывает, что 12 лет зависимости значительно подпортили ему здоровье. А вот кого-то изменили до неузнаваемости.

- После лечения в психбольнице был парень, которому приходилось менять подгузники, - вспоминает собеседник. - А однажды, когда уже не носил их, среди занятия поднял руку, чтобы выйти, а на середине зала стало видно - не успел. Все помогали, конечно, убирать. А сейчас это статный двухметровый красавец, работает на мусоровозе.

Одна женщина попала в центр с пластиной в голове и едва могла себя обслуживать. Они вместе с мужем принимали наркотики до страшного дня, когда чуть не погибла.

После реабилитации люди находят себя в психологии, медицине, даже богословии. Фото: предоставлено героем публикации

- Он, будучи пьяным, ее приревновал и за малым не убил, - рассказывает Станислав. - Проломил голову, ребра переломал, почки отбил. Его — в тюрьме сокамерники через месяц убили. А ее, несмотря на прогнозы медиков, выходили. Еще полгода у нее не было никакого желания бросать, а потом появилось. Сейчас она вернулась к дочери, и у них все хорошо.

Есть у бывших наркоманов правила: например, нельзя уже встречаться с тем, с кем раньше употреблял наркотики, а связывать жизнь только с трезвым человеком и окружать себя позитивными людьми. Но даже из самых строгих правил бывают исключения.

- Одну девочку к нам привез отец из Пензы. Она долго не входила в ритм, помотала всем нервы, - улыбается собеседник. - Но через год стала старшей в женском центре и осталась еще на два года. Была волонтером, консультантом, а в конце помогала в офисе — говорит, это ей особенно помогло. Ее муж тоже употреблял. Говорил, что не пустит к себе жену, пока сам не завяжет. Так вот, переехал в Ростов и бросил, устроился на работу и добился успехов. Сегодня у них трое деток и они ездят на «Мерседесе».

Регулярно вместе полицией и молодежью выходят на улицы закрашивать объявления о продаже наркотиков. Фото: предоставлено героем публикации

12 МЕСЯЦЕВ

Станислав рассказывает, что некоторые подопечные до этого домашнюю птицу в живую и не видели, а только приготовленную.

- Было дело: закупили картофель, лук. Девчата из женского центра вышли и все перебрали. Многие такого в жизни не видели: у них раньше были тусовки, гулянки, ночные клубы. А тут перебрали овощи — пели песни, смеялись, - вспоминает руководитель.

А еще восемь лет кормили бездомных и малоимущих в Ростове, проводили акции в Таганроге и Новочеркасске. С продуктами помогал фонд Анастасии Узорешительницы.

Многие до реабилитации не умели вести домашнее хозяйство. Фото: предоставлено героем публикации

- Бывает, ни в какую человек не воспринимает наш распорядок, а тут выехал бездомных накормить и увидел, у кого проблемы пострашнее, - говорит Стас. - У него-то самого и руки, и ноги, и голова есть, родители живы. Тогда понимают, что все у них впереди. Решаются оставить дурную привычку.

В разговоре красной линией проходит срок — 12 месяцев. Если человек пройдет годовую реабилитацию, ему будет проще стать трезвым, уверен Станислав.

- Должен пройти именно год: человек проживает все времена года в центре, с поддержкой, и тогда сможет выскочить, - объясняет Станислав. - Первые два месяца идет отрицание, потом - адаптация, и только с третьего месяца начинается процесс реабилитации, когда человек осознает свою проблему, принимает помощь психологов, священников, консультантов, коллектива. Да, соблазнов и искушений вне его стен полно, но у человека уже есть механизмы, как с ними бороться. Откат случается у тех, кто сбегает через несколько месяцев. Но кто выдержал как минимум полгода, а лучше год — живут нормально. Некоторые уже 18 лет радуют нас своими новостями.

Восемь лет "Ростов без наркотиков" кормил бездомных. Фото: личный архив героев публикации

«ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Как рассказал Станислав, 50 процентов успеха в отказе от наркотиков — психология, еще половина приходится на православие и возвращение в общество — ресоциализацию.

- Мы поняли, что в процессе реабилитации не обойтись без социализации, людям нужно заново выходить в общество, - рассказывает Горяинов. - Так возникли большие мероприятия - матчи «Звезды спорта против наркотиков», кубки дворовых команд, где обычные ребята могли встретиться с известными футболистами.

Вместе с местной молодежью и полицией регулярно выходят на улицы закрашивать рекламу наркотиков, которую сейчас штампуют на каждом заборе краской из баллончика под трафарет. И договорились с управляющими компаниями — они теперь тоже против такой рекламы.

В качестве профилактики организация устраивает дворовые кубки по мини-футболу с участием звезд спорта. Фото: предоставлено героем публикации

Сегодня на Ставрополье, в Ростовской области и даже в Санкт-Петербурге действуют почти два десятка таких реабилитационных центров. За 19 лет к нормальной жизни удалось вернуть около трех тысяч бывших зависимых.

- Огромную помощь в этом оказывает церковь. Духовники «Ростова без наркотиков» - секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия протоиерей Иоанн Осяк - отец 18-ти детей, показывает людям добрый пример, - рассказывает руководитель. - К нам священнослужители приходят с беседами, мы все ходим в церковь, и вера дает людям силы вернуться к трезвости.

Вера дает силу людям вернуться к трезвой жизни. Фото: предоставлено героем публикации

Основная задача Станислава и единомышленников — достроить большой реабилитационный центр под Батайском, в поселке Наливной. Сейчас за аренду зданий каждого из четырех центров в Ростове — трех мужских и женского — приходится платить до ста тысяч рублей.

- У нас там участок в целый гектар. В центре смогут жить до ста человек. На его базе можно будет создать и патриотический лагерь для подростков, состоящих на учете в полиции, - говорит Станислав. - Заведем свое хозяйство. Уже был опыт разводить кроликов, свиней, овец и коз, даже лошади были. А сейчас заведем уток и гусей — будет и яйцо свое, и мясо.

Главная задача - достроить большой реабилитационный центр под Батайском. Фото: предоставлено героем публикации

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