«Смысл жизни вижу в детях»: Как незрячая мама в одиночку воспитывает троих сыновей, один из которых - инвалид

Прасковья Кузьменко не видит своих детей, но чувствует их сердцем Фото: Мария ГИЧЕНКО

30-летняя Прасковья Кузьменко никогда не видела своих детей, но любит их всем сердцем. Остается только удивляться, как слепая мама в одиночку воспитывает троих мальчишек – ведь даже для зрячей женщины это нелегкое испытание.

Прасковья не видит с рождения. Виной тому наследственное заболевание – амавроз Лебера и тяжелая дистрофия сетчатки. Женщина различает лишь тьму и свет.

«НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ»

- В нашей семье было 10 детей. Я – младшая из шести сестер. Кроме меня еще одна – Нелли – родилась слепой, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» жительница Мясниковского района.

Мать Прасковьи торговала на рынке, отец трудился в колхозе. Девочка рано узнала, что отличается от сверстников. На вопрос, почему ей нельзя бегать во дворе с другими детьми, мама объясняла, что она не такая, как все - у нее «не видят глазки».

Собака-поводырь стала полноправным членом семьи Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Моя старшая сестра Нелли устроилась работать на завод при Ростовской областной организации Всероссийского Общества Слепых. Она узнала, что одна из школ проводит там занятия для незрячих детей. Так я поступила в первый класс. Наши педагоги были такие же инвалиды по зрению. Они учили нас писать и читать с помощью шрифта Брайля. Приходилось ездить на автобусе в Ростов из Чалтыря, - вспоминает Прасковья Кузьменко.

«ПИЛ И БИЛ»

Продолжить образование девушке-инвалиду из простой многодетной семьи не удалось. А в двадцать лет Прасковья познакомилась с молодым человеком в социальных сетях, он работал на заводе. Они расписались.

- В нашем доме было настоящее столпотворение: сестры с мужьями, детьми… Все друг у друга на головах. Я предложила мужу перебраться в небольшой флигель, - вспоминает женщина.

Прасковья начала создавать уют в семейном гнездышке: нанимала рабочих, чтобы починить крышу, утеплить стены, поставить пластиковые окна, сделала в доме душ и туалет. Купила подержанную мебель, холодильник. В итоге набрала кредитов, с которыми не может расплатиться до сих пор…

Передвигаться по городу Прасковье помогает собака-поводырь Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Муж неохотно помогал ухаживать за ребенком, но это было меньшее из зол. Он начал пить и бить меня. Мог дать денег на продукты, а потом напиться и требовать их обратно. Если я не подчинялась, пускал в ход кулаки, - говорит незрячая женщина.

Последней каплей стало пристрастие супруга к сомнительным препаратам.

- Однажды во время стирки я вытащила из кармана его брюк упаковку. Попросила подругу прочитать название и поискать информацию в Интернете. Оказалось, это какое-то психотропное средство. После этого я выгнала мужа, - делится женщина.

«СТРАННЫЕ ШУМЫ»

Прасковья осталась одна с десятимесячным малышом. Благо, рядом жили родственники, которые могли присмотреть за племянником. А позже незрячая мама устроила сына в детский сад. Платила одному дедушке-пенсионеру, чтобы он отводил туда Давида.

Когда мальчику было четыре года, Прасковья познакомилась с новым мужчиной. У пары родился сын Эльман, а в прошлом году – Аслан. Младший ребенок появился на свет с больным сердечком.

- После выписки из роддома к нам пришла участковый педиатр - осмотреть сына. Сказала, что слышит у ребенка странные шумы в сердце. Я прикоснулась к его грудной клетке и почувствовала вибрацию, словно от мобильного телефона. Это меня очень напугало, - вспоминает многодетная мама.

Младенца обследовали в Ростовской областной клинической больнице и поставили диагноз: врожденный порок сердца, стеноз легочной артерии, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок. 8 июля его госпитализировали.

- Я хотела быть рядом с сыном, но мне отказали. Мол, слепой человек не сможет носить ребенка по кабинетам и спускаться в подвальное помещение, где размещается аппарат УЗИ. Врач предложил госпитализировать Аслана одного или вместе со зрячим родственником. К тому времени мы с гражданским мужем уже расстались, но он согласился лечь вместе с сыном в больницу, - рассказала Прасковья.

Прасковья мечтает, чтобы ее дети жили в лучших условиях Фото: Мария ГИЧЕНКО

Через две недели маленького пациента выписали, но врачи продолжали за ним наблюдать. А в сентябре ребенка прооперировали в кардиохирургическом центре.

ВОРОВАЛИ ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Говорят, что за ребенком нужен глаз да глаз. Малыш может сунуть палец в розетку, схватить раскаленный утюг, упасть со стола… Невольно возникает вопрос: как незрячая мама оберегает своих непосед? Дончанка говорит, что ее главная опора – старший сын 10-летний Давид. Мальчику пришлось рано повзрослеть и стать самостоятельным.

С первого класса Давид сам ездит в школу на автобусе - 20 минут, а после еще столько же идет до школы. Он приглядывает за младшими братьями, наводит порядок в доме, помогает маме выбирать продукты в магазине, иногда и готовит: может сварить суп и нажарить блинов.

- В нашем флигеле в хуторе Калинин вода в трубах часто замерзает. Газа нет - мы топим печь дровами, но я так часто обжигала руки, что теперь приходится ждать, когда кто-нибудь из соседей придет и поможет, - говорит многодетная мама.

Удивительно, но несмотря на большую семью, защитить и поддержать слепую женщину некому. Родители и братья умерли, сестры - разъехались. Отец двоих сыновей живет с другой и приходит лишь изредка. Были случаи, когда злые люди воровали у беспомощного инвалида детские вещи, которые она сушила во дворе.

Старший сын Прасковьи Давид - главный мамин помощник. В свои 10 лет может сварить суп и пожарить блины Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Все о чем, я сейчас мечтаю — это нормальное жилье для нас с детьми, где будет тепло, уютно и безопасно. Чтобы школа была рядом и Давиду не приходилось добираться домой из нее сорок минут, как сейчас, - делится женщина. - Сыновья — смысл моей жизни. Хочется, чтобы их судьба сложилась лучше, чем у меня.

АЛЛО!

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