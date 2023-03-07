В Ростовской области депутат застрелил мужа любовницы, инсценировав бандитские разборки

Подозреваемого в деле выдали "пальчики", оставленные на месте преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страсти, какие не приходят в голову сценаристам бразильских сериалов, произошла в селе под Ростовом. Местный депутат влюбился в подчиненную и, по версии следствия, расправился с соперником - ее мужем. Однако обставил все так, будто убитый связался с бандитами и за это поплатился. Но следствию удалось найти улики и потянуть за ниточку... Уже в конце марта суду присяжных придется разбираться во всех перипетиях этой истории.

«ЕГО НЕ МОГЛИ ТАК УБИТЬ!»

Все произошло в конце 2020 года. В декабре жители Мясниковского района нашли на въезде в райцентр со стороны Ростова в собственной «двенадцатой» труп местного жителя, 30-летнего Вячеслава (все имена изменены — прим. ред). Экспертиза покажет, что в него дважды выстрелили из обреза. А в машине найдут пакет с наркотическим растением.

Убитого нашли на въезде в село. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗаписЬ с камеры наблюдения одного из магазинов показала, как мужчина выходит с работы и садится в свою машину. В этот момент неизвестный резко пересекает дорогу, открывает пассажирскую дверь в машину Вячеслава и спустя мгновение садится в нее. После автомобиль уезжает. Выглядело это так, будто знакомый попросил его подвезти.

- Нет, его не могли вот так убить! - удивлялись селяне.

Случившееся не укладывалось в голове у местных жителей. Обстоятельства убийства Славы не вязались с его личностью. Хороший парень, примерный семьянин — так говорят о нем односельчане. Вместе с женой они воспитывали двух девчонок восьми и семи лет. Зажиточными не были, но, кажется, для счастья у них было все. Он работал продавцом-консультантом в автомагазине, увлекался мотоциклами и велопрогулками, компьютерами, фотографией, летал на параплане, делился с миром минутами семейного счастья с супругой и дочками. Человек был позитивным и неконфликтным.

В "двенадцатой" нашли владельца машины с двумя пулевыми ранениями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЕЦЕНАТ, ДЕПУТАТ, ВЛЮБЛЕННЫЙ МУЖЧИНА

Во время следствия правоохранители планомерно отрабатывали все версии. Спустя три дня на допрос в качестве свидетеля пригласили работодателя супруги Вячеслава Маргариты. Как нам удалось узнать у собственного источника, начальник — 36-летний Матвей нехотя признался, что недавно у них с Ритой завязался роман... При этом мужчина женат, у него тоже двое детей, дом — полная чаша. Глава семейства состоялся, кажется, во всех вопросах. У него было свое производство строительных материалов, где и работала Рита. Был как депутатом и меценатом.

По селу поползли слухи. А женщины, глядя на Матвея, только вздыхают: Слава-то в сто раз лучше был — и красивый, и верный, и семью любил, только что зарабатывал скромно.

На одном из допросов овдовевшая женщина рассказала, что была в отношениях с руководителем, но потом отказалась от этих слов. Позже она все-таки призналась в адюльтере. «Всплыла» и еще одна важная подробность — в день трагедии она вместе с ребенком лежала в больнице.

Параллельно следствие продолжает работать с Матвеем. Он заявил, что угрожал возлюбленной: мол, если будет жить с мужем — убьет Вячеслава. Однако и его показания постоянно менялись.

Работа криминалистов помогла выйти на след. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ясность внесли экспертизы. На пакете с наркотиками был найден отпечаток пальца Матвея, а на переднем пассажирском сидении в машине Вячеслава оказались частицы пуховика депутата. Уже спустя три месяца после случившегося пуховик у Матвея изъяли, и нашли на нем следы пороха. но это ни о чем не говорит, ведь мужчина увлекается охотой.

ВЫБРАЛ СУД ПРИСЯЖНЫХ

Этих доказательств правоохранителям хватило, чтобы завершить расследование.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Убийство» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района. - Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора было передано в суд, и на предварительном слушании обвиняемый избрал такую форму рассмотрения уголовного дела как суд присяжных.

Первое заседание суда присяжных состоится в конце марта. Напомним, убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

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