В Ростове врачи разоблачили пациента, пожаловавшегося на отек лица

В Ростове врачи провели сложно исследование, чтобы установить диагноз молодого мужчины Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове за помощью к врачам обратился 26-летний местный житель. Мужчина жаловался на то, что его лицо сильно отекло. При этом он добавил, что обошел многих врачей, но никто так и не смог поставить ему верный диагноз.

ВЗЯЛИ КУСОЧЕК ТКАНИ ОТ ПОЧКИ

Специалисты взяли стандартные анализы - кровь и мочу. Показатели отклонялись от норм.

Мужчину отправили на УЗИ почек мочевого пузыря, но исследования не показали отклонений.

- Для уточнения диагноза пациенту провели нефробиопсию - взяли кусочек ткани почки через прокол, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» заместитель главного врача диагностического центра «Здоровье» Альберт Пирумян.

Исследование материала почки показало, что орган сильно поражен токсичным веществом.

После получения результатов пациент признался, что принимал наркотики. Это привело к повреждению почек, которое не поддается лечению.

ОРГАНЫ-МИШЕНИ

Теперь мужчине необходимо всю жизнь наблюдаться у нефролога.

Альберт Пирумян добавил, что наркотики часто выбирают для себя так называемые органы – мишени, сердце или поджелудочную железу.

В этом случае удар приняли на себя почки. Не исключено, что в дальнейшем пациенту понадобится гемодиализ.

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