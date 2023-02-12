У ростовчанки из уха удалили таракана

Врачи удалили из уха жещины насекомое Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице 52-летняя женщина обратилась за помощью к врачам. Она жаловалось на стреляющую боль в правом ухе, а также на то, что по вечерам сильно закладывает нос.

Как сообщили в управлении по координации деятельности медицинских организаций Ростова, такие симптомы длились на протяжении трех месяцев.

- При объективном осмотре в наружном слуховом проходе правого уха обнаружены массы белесоватого цвета с черными вкраплениями, - рассказали специалисты.

После промывания выяснилось, что это была часть брюшка таракана.

Пациентка рассказала, что перед тем, как возникли симптомы, в квартире проводили дезинфекцию от насекомых. После врачебной помощи женщина быстро пошла на поправку.

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