У ростовчанки из уха удалили таракана

Врачи удалили из уха жещины насекомое
Фото: Иван МАКЕЕВ
В донской столице 52-летняя женщина обратилась за помощью к врачам. Она жаловалось на стреляющую боль в правом ухе, а также на то, что по вечерам сильно закладывает нос.
Как сообщили в управлении по координации деятельности медицинских организаций Ростова, такие симптомы длились на протяжении трех месяцев.
- При объективном осмотре в наружном слуховом проходе правого уха обнаружены массы белесоватого цвета с черными вкраплениями, - рассказали специалисты.
После промывания выяснилось, что это была часть брюшка таракана.
Пациентка рассказала, что перед тем, как возникли симптомы, в квартире проводили дезинфекцию от насекомых. После врачебной помощи женщина быстро пошла на поправку.
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