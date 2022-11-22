В Ростове открыли памятник летчикам, которые ценой жизни увели самолет от жилых кварталов

Памятник открыли в парке "Дружба". Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове 21 ноября открыли памятник советским офицерам Борису Капустину и Юрию Янову. 56 лет назад летчики увели самолет от жилых кварталов Западного Берлина и спасли сотни жизней, пожертвовав своей.

С идеей установки монумента еще в 2021 году обратились вдова Бориса Капустина Галина и инициативная группа студентов. Предложение поддержал губернатор Василий Голубев.

В тот же год был открыт закладной камень на месте будущего монумента. Идею воплотил в жизнь известный скульптор Виталий Казанский. Для создания памятника он не использовал ни фигуры, ни портреты героев. Как пояснили в региональном правительстве, работу специально сделали символичной, чтобы каждый смог прочувствовать и понять героизм летчиков.

Камень будущего монумента заложили еще в 2021 году. Фото: правительство Ростовской области.

И вот, почти через год, монумент появился в парке «Дружба». Галина Капустина поблагодарила всех, кто поддержал предложение и помог в его реализации.

- В том, что это памятник появился здесь, заслуга многих: и прессы, и руководителей органов власти, и лицея №51. Откликнулись на эту идею в Российском военно-историческом обществе. Огромное душевное спасибо всем от меня, от семьи Капустиных, - прокомментировал вдова героя.

Необходимость помнить о подвиге советских героев подчеркнул присутствовавший на открытии помощник президента Владимир Мединский.

- Никто кроме русского солдата, русского офицера не смог бы с таким благородством отдать жизнь за спасение вчерашних врагов – мирных жителей Западного Берлина. При этом командир приказывал штурману катапультироваться, а штурман отвечал командиру, что тогда самолет точно не уведем, — напомнил Владимир Мединский.

Напомним, ростовчанин Борис Капустин и уроженец Вязьмы Юрий Янов. Оба они служили в 668-м авиационном полку 24-й воздушной армии ВВС СССР, которая дислоцировалась в городе Финов в Германии. В апреле 1966 года им поступило поручение перегнать два истребителя ЯК-28П на аэродром возле города Цербст. Вторым самолетом управляли летчики Владимир Подберёзкин и Николай Лобарев. Командиром звена стал Капустин.

Проект памятника создал скульптор Виталий Казанский. Фото: правительство Ростовской области.

Истребитель Капустина и Янова поднялся на высоту 4000 метров, и у него отказали двигатели. Когда самолет начал падать, Капустин крикнул Янову, чтобы он катапультировался — но тот не бросил командира. Летчики до последнего не прыгали, пытаясь увести Як подальше от жилых кварталов города. В итоге самолет упал в озеро Штессензее. Оба пилота погибли.

Героев посмертно наградили орденом Красного Знамени. Мемориальные доски в память о летчиках были установлены в России и за границей. В донской столице в честь прославленного земляка Бориса Капустина названы улица и школа № 51.

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