В Ростове суд признал вину врача тюремной больницы по делу о смерти

Осужденный из Краснодара попал в тюремную больницу во время этапирования в колонию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Октябрьском суде Ростова вынесли приговор врачу тюремной больницы, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Пациентом медика был Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство женщины, которого прозвали «краснодарским каннибалом».

КАК «КРАСНОДАРСКИЙ КАННИБАЛ» ПОПАЛ В ТЮРЕМНУЮ БОЛЬНИЦУ?

Напомним, Дмитрия Бакшеева приговорили к 12 годам заключения в 2019 году. По версии следствия, мужчина вместе с супругой решили выпить и позвали общую знакомую. Во время застолья жена приревновала мужа к гостье и уговорила его расправиться с «соперницей». Тот дважды ударил женщину в грудь ножом, а после расчленил ее тело. Одну часть останков он спрятал, другую забрал с собой.

После приговора Бакшеева направили из СИЗО в колонию строго режима. Во время этапирования он попал в ростовскую тюремную больницу. Выяснилось, что он был инсулинозависимым диабетиком, перенес туберкулез.

В феврале 2020 года его нашли мертвым в тюремной камере. Изначально в качестве причины смерти называли хроническое заболевание. Однако защита Бакшеева утверждала, что во время посещения в изоляторе он не жаловался на здоровье.

ЧТО УСТАНОВИЛ СУД

После гибели «краснодарского каннибала» началось разбирательство. Уголовное дело было возбуждено в отношении врача-эндокринолога, которая оказывала медпомощь осужденному. В декабре 2021 года дело было передано в суд.

Суд установил, что в феврале 2020 года врач допустили недостатки при оказании помощи осужденному. Вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей она причинила ему смерть по неосторожности. Женщину признали виновной.

— Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установленными ограничениями, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года, — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Однако женщину уже освободили от отбывания наказания. Связано это с истечением срока давности уголовного преследования.

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