«Они только с виду суровые»: брутальные байкеры взяли под крыло онкобольных ростовчанок

Многие из участниц мотопробега впервые прокатились на байке. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутниковой

- Очень важно не оставаться с болезнью один на один, не опускать руки, бороться. Позитивный настрой помогает справиться с тяжким недугом. Я это знаю точно, - начала свой рассказ 49-летняя Лариса Лоскутова из Ростова.

Женщине выпало тяжелое испытание – онкология. Она прошла через шесть операций, химиотерапию и облучение. Как ей удалось выдержать испытание и не сломаться и какую роль в это внесли ростовские байкеры, она рассказала «КП – Ростов-на-Дону».

Лариса справилась с болезнью и теперь помогает другим женщинам. Фото: предоставлено героиней публикации

«МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

Об онкологии Лариса узнала в 2016 году.

- В 2014 году у меня умер ребенок. Через два года, в августе, я поехала на кладбище – порядок хотела навести, цветы привезла. Был жаркий день. На обратном пути включила в машине кондиционер. А на утро проснулась с болью в груди. Решила, что меня продуло, но на всякий случай отправилась к врачу, - вспоминает женщина.

Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба – рак.

- Сейчас, спустя годы, я понимаю, что ребенок – мой ангел-хранитель. Ведь если бы не тот день, я могла бы узнать об онкологии намного позже, - рассказывает Лариса.

Но на тот момент сил на анализ ситуации не оставалось. В голове звучала лишь одна мысль: «Я умираю».

Не сломаться помогла семья.

- Дочери было тогда 16 лет. Я поняла, что не готова оставить ее так рано. Начала лечиться, - продолжает Лариса.

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ЭМОЦИИ

В тот период, вспоминает ростовчанка, ей отчаянно не хватало общения с людьми, столкнувшимися с такой бедой.

- Тогда закралась мысль, что я хотела бы объединиться с людьми, страдающими онкологией. А через время образовалось такое сообщество, - продолжает Лариса.

Ростовчанки делились друг с другом советами, касающимися лечения, рассказывали о своем опыте, а еще поддерживали друг друга и организовывали разные мероприятия: праздники, фотосессии, танцевальные выступления.

- Ведь давно доказано, что позитивный настрой влияет на выздоровление, - говорит ростовчанка.

У сообщества появилось и говорящее название «Ловлю эмоции».

Как-то, болтая в чате, Лариса поделилась мечтой.

- Хочу хотя бы раз в жизни прокатиться на байке, - написала она.

В тот момент Лариса даже не надеялась, что мечта станет реальностью

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

- Я вспомнила, что у меня есть знакомый байкер Женя из клуба Fire Motors. Предложила ему покатать Ларису. А он неожиданно спросил: «А почему только одну девушку? Давай сразу всех!». Так и прошло первое байк-пати, - говорит руководитель проектов «Ловлю эмоции» и «Рак победим» Ирина Николаева.

Тогда брутальные и очень грозные на вид байкеры прокатили тридцать женщин, страдающих онкологией.

Байкеры прокатили 30 женщин, подарив им яркие эмоции. Фото предоставлено героиней публикации.

Эмоции зашкаливали у всех.

- Чат потом три недели «бурлил», - улыбается Лариса. – С тех пор проводить мотогонки стали каждый год. И вот недавно состоялся очередной мотопробег. На этот раз байкеров было уже сто!

Катаются участники акции недалеко от «Ростов-Арены». По трассам не гоняют, ведь главное – безопасность.

БРУТАЛЬНЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ

По словам Ларисы, мотоциклисты в кожанках только с виду производят суровое впечатление.

- Эти брутальные мужчины очень добрые, отзывчивые. Вы бы видели, как трепетно они относятся к девчонкам. Как боятся ненароком их обидеть. В последний раз кроме женщин, страдающих онко, байкеры катали и детей с таким же диагнозом. Мальчишкам и девчонкам мотоциклисты подарили банданы, конфеты. Детвора была в восторге, - улыбается Лариса.

А Ирина в свою очередь добавляет, что похожие байк-пати сейчас проходят и в других городах страны.

Сто байкеров устроили праздник для женщин и детей, страдающих тяжелым недугом. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутовой

КАК БОЛЕЗНЬ ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

К слову, Лариса справилась с недугом.

- Чувствую себя хорошо. Но то, что победила болезнь, не могу сказать, потому что онкология непредсказуема. Может возникнуть ремиссия. А можно справиться с четвертой стадией и жить потом долго и счастливо. И у меня есть такая знакомая! - делится Лариса.

Лариса говорит, что выздоровление, в том числе, зависит и от позитивного настроя. Фото: из архива героини публикации

Кстати, ростовчанка говорит, что рак полностью изменил ее жизнь. Теперь, когда больничные палаты позади, женщина наконец реализовала самые смелые мечты.

- В возрасте за сорок сменила работу, стала учить итальянский и уже опробовала свои навыки разговорного во время тура по Италии. Начала танцевать зумбу и, конечно, помогаю другим женщинам, которые сейчас проходят через эти испытания. Я называю нас «Союз сильных духом». И это не просто слова. Болезнь действительно делает людей сильнее. А еще – заставляет заново взглянуть на свою жизнь. По себе знаю, что это своего рода пинок, после которого человек начинает видеть себя. Ведь порой в повседневных хлопотах мы на первое место ставим интересы семьи, работу и напрочь забываем о себе, чего делать ни в коем разе нельзя, - добавила Лариса.

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