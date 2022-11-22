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Общество22 ноября 2022 13:00

«Они только с виду суровые»: брутальные байкеры взяли под крыло онкобольных ростовчанок

Байкеры из Ростова начали проводить мотопробеги для женщин, страдающих онкологией
Анна ШИЛЯЕВА
Многие из участниц мотопробега впервые прокатились на байке. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутниковой

Многие из участниц мотопробега впервые прокатились на байке. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутниковой

- Очень важно не оставаться с болезнью один на один, не опускать руки, бороться. Позитивный настрой помогает справиться с тяжким недугом. Я это знаю точно, - начала свой рассказ 49-летняя Лариса Лоскутова из Ростова.

Женщине выпало тяжелое испытание – онкология. Она прошла через шесть операций, химиотерапию и облучение. Как ей удалось выдержать испытание и не сломаться и какую роль в это внесли ростовские байкеры, она рассказала «КП – Ростов-на-Дону».

Лариса справилась с болезнью и теперь помогает другим женщинам. Фото: предоставлено героиней публикации

Лариса справилась с болезнью и теперь помогает другим женщинам. Фото: предоставлено героиней публикации

«МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

Об онкологии Лариса узнала в 2016 году.

- В 2014 году у меня умер ребенок. Через два года, в августе, я поехала на кладбище – порядок хотела навести, цветы привезла. Был жаркий день. На обратном пути включила в машине кондиционер. А на утро проснулась с болью в груди. Решила, что меня продуло, но на всякий случай отправилась к врачу, - вспоминает женщина.

Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба – рак.

- Сейчас, спустя годы, я понимаю, что ребенок – мой ангел-хранитель. Ведь если бы не тот день, я могла бы узнать об онкологии намного позже, - рассказывает Лариса.

Но на тот момент сил на анализ ситуации не оставалось. В голове звучала лишь одна мысль: «Я умираю».

Не сломаться помогла семья.

- Дочери было тогда 16 лет. Я поняла, что не готова оставить ее так рано. Начала лечиться, - продолжает Лариса.

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ЭМОЦИИ

В тот период, вспоминает ростовчанка, ей отчаянно не хватало общения с людьми, столкнувшимися с такой бедой.

- Тогда закралась мысль, что я хотела бы объединиться с людьми, страдающими онкологией. А через время образовалось такое сообщество, - продолжает Лариса.

Ростовчанки делились друг с другом советами, касающимися лечения, рассказывали о своем опыте, а еще поддерживали друг друга и организовывали разные мероприятия: праздники, фотосессии, танцевальные выступления.

- Ведь давно доказано, что позитивный настрой влияет на выздоровление, - говорит ростовчанка.

У сообщества появилось и говорящее название «Ловлю эмоции».

Как-то, болтая в чате, Лариса поделилась мечтой.

- Хочу хотя бы раз в жизни прокатиться на байке, - написала она.

В тот момент Лариса даже не надеялась, что мечта станет реальностью

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

- Я вспомнила, что у меня есть знакомый байкер Женя из клуба Fire Motors. Предложила ему покатать Ларису. А он неожиданно спросил: «А почему только одну девушку? Давай сразу всех!». Так и прошло первое байк-пати, - говорит руководитель проектов «Ловлю эмоции» и «Рак победим» Ирина Николаева.

Тогда брутальные и очень грозные на вид байкеры прокатили тридцать женщин, страдающих онкологией.

Байкеры прокатили 30 женщин, подарив им яркие эмоции. Фото предоставлено героиней публикации.

Байкеры прокатили 30 женщин, подарив им яркие эмоции. Фото предоставлено героиней публикации.

Эмоции зашкаливали у всех.

- Чат потом три недели «бурлил», - улыбается Лариса. – С тех пор проводить мотогонки стали каждый год. И вот недавно состоялся очередной мотопробег. На этот раз байкеров было уже сто!

Катаются участники акции недалеко от «Ростов-Арены». По трассам не гоняют, ведь главное – безопасность.

БРУТАЛЬНЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ

По словам Ларисы, мотоциклисты в кожанках только с виду производят суровое впечатление.

- Эти брутальные мужчины очень добрые, отзывчивые. Вы бы видели, как трепетно они относятся к девчонкам. Как боятся ненароком их обидеть. В последний раз кроме женщин, страдающих онко, байкеры катали и детей с таким же диагнозом. Мальчишкам и девчонкам мотоциклисты подарили банданы, конфеты. Детвора была в восторге, - улыбается Лариса.

А Ирина в свою очередь добавляет, что похожие байк-пати сейчас проходят и в других городах страны.

Сто байкеров устроили праздник для женщин и детей, страдающих тяжелым недугом. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутовой

Сто байкеров устроили праздник для женщин и детей, страдающих тяжелым недугом. Фото: предоставлено Ларисой Лоскутовой

КАК БОЛЕЗНЬ ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

К слову, Лариса справилась с недугом.

- Чувствую себя хорошо. Но то, что победила болезнь, не могу сказать, потому что онкология непредсказуема. Может возникнуть ремиссия. А можно справиться с четвертой стадией и жить потом долго и счастливо. И у меня есть такая знакомая! - делится Лариса.

Лариса говорит, что выздоровление, в том числе, зависит и от позитивного настроя. Фото: из архива героини публикации

Лариса говорит, что выздоровление, в том числе, зависит и от позитивного настроя. Фото: из архива героини публикации

Кстати, ростовчанка говорит, что рак полностью изменил ее жизнь. Теперь, когда больничные палаты позади, женщина наконец реализовала самые смелые мечты.

- В возрасте за сорок сменила работу, стала учить итальянский и уже опробовала свои навыки разговорного во время тура по Италии. Начала танцевать зумбу и, конечно, помогаю другим женщинам, которые сейчас проходят через эти испытания. Я называю нас «Союз сильных духом». И это не просто слова. Болезнь действительно делает людей сильнее. А еще – заставляет заново взглянуть на свою жизнь. По себе знаю, что это своего рода пинок, после которого человек начинает видеть себя. Ведь порой в повседневных хлопотах мы на первое место ставим интересы семьи, работу и напрочь забываем о себе, чего делать ни в коем разе нельзя, - добавила Лариса.

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