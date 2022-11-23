"Дети - в школу мимо собак и крыс": Жильцы дома на улицы Вятской в Ростове пожаловались на растущую мусорную свалку

Площадка для мусора превратилась на Вятской в стихийную свалку. Фото: предоставлено Людмилой Жуковской.

Территория около жилого дома, на Вятской, 65/1, в Ростове в ноябре превратилась в настоящую свалку, куда жители стали выбрасывать старые вещи и даже строительный мусор.

В это же время другие жильцы дома забили тревогу.

— Мусор сбрасывают на землю, потому что около здания нет своей оборудованной площадки, написала в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» Людмила Жуковская. - Вопросы, на которые мы не можем получить ответы - когда свалка будет ликвидирована, и появятся ли здесь свои мусорные баки?

"БАКИ - НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ"

- Мы проживаем на улице Вятской 65/1, а рядом находится много домов с номерами 65, 63/2 и 63/1, - пишет читательница газеты. - В каждом доме есть оборудованные площадки для мусора. И только в доме, под номером 63/1, такой площадки нет. А есть два бака, установленных на проезжей части дороги.

Именно возле этих баков и образовалась несанкционированная свалка, мимо которой ходят в школу дети, проезжают автомобили с продуктами, бегают собаки, здесь же - крысы. Сюда же подъезжают машины и выгружают мусор из садов. Люди выбрасывают старую мебель, диваны, двери, окна и мешки с мусором.

Мусор на свалку привозят машинами и сбрасывают. Фото: предоставлено Людмилой Жуковской.

По словам женщины, свалка растет от месяца к месяцу.

"НЕ СВАЛИВАТЬ МУСОР! ШТРАФ!"

- Каждый дом в нашем квадрате - это дома ТСЖ, - уточняет ростовчанка. - И мы поддерживаем у себя чистоту и порядок. А вот дом № 63/1 — муниципальный. Территория, прилегающая к нему, — тоже муниципальная. Летом, когда стоит жара, от этой свалки - полная антисанитария!

Жители просят переустановить два этих мусорных бака в другое место, сделать специальную мусорную площадку для этого дома, а также очистить несанкционированную свалку и поставить табличку на ее месте «Не сваливать мусор! Штраф...!».

— Табличку нужно установить обязательно, — считает жительница дома. — Эта история длится давно, и все привыкли к тому, что это место — место свалки!

Администрация Первомайского района пообещала убрать свалку до 24 ноября. Фото: сервис Яндекс.Карты.

ОФИЦИАЛЬНО

"Площадку обустроят, мусор вывезут"

За комментарием корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" обратился в администрацию города.

- В Пролетарском районе пообещали мусор с территории вывезти уже 24 ноября, - заявили там. - Что же касается организации регулярной площадки для твердых бытовых отходов, то сказано, что ее включили в план на 2023 года. И, при наличии финансирования, такую площадку обустроят.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

АЛЛО!

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