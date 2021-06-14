"Это беспредел!": ростовчанина шокировала свалка на Зеленом острове

Среди зеленых деревьев горы мусора. Фото: соц. сети (Ростов-Главный"

Житель Ростова-на-Дону обнаружил в лесах Зеленого острова несанкционированную свалку. Десятки квадратных метров земли засыпаны различным мусором. Видео, которое он снял на месте, опубликовали на странице городского паблика.

На ролике настоящий полигон для отходов. Можно увидеть пластиковую посуду, пакеты, стеклянные бутылки... По словам мужчины, рядом находится база отдыха. За туалетной кабинкой он обнаружил открытый металлический забор и решил проверить, что находится за ним. Узкая тропинка привела его к настоящей свалке. Возмущенный ростовчанин предположил, что ее организовали работники близлежащего заведения.

- Как удобно, да? Мусорка вроде не на территории. Как я понимаю, сюда выбрасывают мусор с базы. Наверное для них дорого вывозить все на машинах, - предполагает мужчина.

В нескольких метрах от этого безобразия береговая линия реки Дон. Когда уровень воды поднимается, все отходы уплывают.

- Хотелось бы обратить внимание на этот беспредел местных властей. Вот такое у нас экологическое будущее: помойка, грязь и отходы, - посетовал мужчина.

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