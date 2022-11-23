В Ростовской области отец вместе с сыном ворвался в дом старого друга и избил его до потери сознания

В суде обвиняемые полностью признали свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из станиц Верхнедонского района отец и сын ворвались в дом к знакомому и жестоко избили его. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в районной прокуратуре.

БЫВШИЕ ДРУЗЬЯ

Трое станичников — отец, сын и их общий знакомый — несколько лет дружили. Неизвестно, что произошло между приятелями, но в последнее время отношения испортились. 47-летний глава семьи и его 26-летний сын перестали общаться с земляком, периодически выясняя с ним отношения.

Очередной конфликт произошел в сентябре. Молодой человек и его отец сначала вечером начали распивать спиртное, а ближе к ночи решили, что им нужно серьезно поговорить с бывшим другом.

Около полуночи домочадцы ворвались в дом того самого знакомого. Один из незваных гостей, 47-летний мужчина сразу же набросился на хозяина дома с кулаками. Он избивал пострадавшего до тех пор, пока тот не потерял сознание. Сын всячески пытался его угомонить, но тот не останавливался, а лишь продолжал наносить удары.

ОДНОМУ ПРЕДСТОИТ ЛЕЧЕНИЕ, ЕЩЕ ДВУМ — СУД

Врачи диагностировали у потерпевшего переломы бедер и ушибы. Ему пришлось проходить длительное лечение.

Нападавших вскоре задержала полиция. В отношении 47-летнего жителя станицы возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Его 26-летнего сына обвинили только в совершении преступления по первой из двух статей.

— В суде обвиняемые полностью признали свою вину, степень их ответственности установит суд, — прокомментировали в прокуратуре.

Если вина подозреваемых будет доказана, напавший на знакомого станичник может отправиться за решетку на восемь лет. Его сыну грозят штраф или обязательные либо исправительные работы.

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