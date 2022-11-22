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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:59

В Шахтах двух парней подозревают в разбойном нападении

Злоумышленники напали на таксиста и угнали автомобиль
Лейла МИРИШОВА
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах полиция задержала двоих парней 20 и 19 лет по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, таксист ночью принял заказ. В машину сели два парня. Когда водитель довез их до нужного адреса, они отказались оплачивать проезд. После чего между водителем и пассажирами началась словесная перепалка, которая переросла в драку,. Нападавшие избили шофера и угнали автомобиль. Во время движения они пробили колесо и бросили автомобиль на обочине, забрав бортовой компьютер.

- В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

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