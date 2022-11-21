В Ростовской области мужчину подозревают в сбыте наркотиков

Наркотики он купил через интернет-магазин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге полиция задержала местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, инспекторы ДПС остановили машину 27-летнего мужчины для проверки документов. Однако, водитель начал нервничать, из-за чего полицейские решили осмотреть авто. При осмотре салона сотрудники обнаружили 37 свертков наркотического вещества. Всю «запрещенку» изъяли, а мужчину задержали.

По словам злоумышленника, наркотики он купил через интернет-магазин для дальнейшего сбыта. Так, сотрудники обнаружили три тайника-закладки на территории города.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)