В Ростовской области количество наркоманов сократилось на три процента. Фото: Правительство РО

В Ростовской области в нынешнем году заметно уменьшилось количество наркоманов. В настоящее время в регионе стало уже на три процента меньше наркозависимых дончан. Об этом сообщил на прошедшем заседании антинаркотической комиссии Родионово-Несветайского района замгубернатора Михаил Корнеев.

На мероприятии правоохранители отчитались о результатах своей работы в сфере противодействия наркомании и пресечения распространения наркотиков в 2022 году. В ходе заседания также обсудили результаты работы по выявлению и уничтожению наркосодержащей растительности в Родионово-Несветайском районе. На данный момент властями уже утвержден план по борьбе с наркотиками на 2023 год.

- Профилактика наркомании в районе проводится на системной основе, реализуется муниципальная антинаркотическая подпрограмма, - отмечалось на заседании.

Чиновники считают, что для более активной борьбы следует усилить профилактические меры в школах и вузах, а также в подростково-молодежной среде в целом. Молодежь должна четко знать, что необходимо не только не употреблять наркотики, но и не принимать участие в их распространении.

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