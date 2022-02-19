Ростовчанина, продававшего наркотики с помощью тайников, задержала полиция

Наркотики с помощью тайников пытался продать ростовчанин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, рассказали в донском главке. Наркоторговцем оказался 48-летний мужчина, судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленник собирался сбыть наркотики бесконтактным способом с помощью тайников-закладок.

- Во время досмотра, в кармане верхней одежды, оперативники обнаружили два полимерных зип-пакета наркотиками, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант задержан. Если суд признает вину, то ростовчанин может сесть в тюрьму на десять лет.

- Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44, - обратились полицейские к жителям региона.

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