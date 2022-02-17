В Ростовской области из незаконного оборота изъяли 300 килограммов наркотиков

За год на Дону из оборота изъяли сотни килограммов наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель начальника шестого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Ростовской области Александр Яковлев рассказал об итогах работы за минувший год.

Так, по словам спикера, борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из приоритетных направлений в работе. В 2021 году на Дону было совершено 5 734 наркопреступлений, из которых 3 549 тяжких и особо тяжких.

- Из незаконного оборота изъяли более 300 килограммов различных наркотиков и сильнодействующих веществ, - сообщил подполковник полиции Александр Яковлев.

Также оперативники пресекли 10 каналов поставки наркотиков в Ростовскую область и задержали более 200 крупных сбытчиков.

- Закрыто 25 наркопритонов и пресечена деятельность четырех нарколабораторий, из которых изъяли около 22 килограммов наркотиков, - добавил спикер.

Также было закрыто девять интернет-магазинов, торговавших наркотиками.

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