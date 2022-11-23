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Общество23 ноября 2022 12:19

Климатолог: температура в Ростовской области упадет ниже нормы из-за Сибирского антициклона

Похолодание начнется в конце ноября
Михаил СТРИЖЕВ
В декабре прогнозируют серьезное похолодание.

В декабре прогнозируют серьезное похолодание.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростовской области 21 ноября температура достигла +18 градусов, побив рекорд последних 100 лет. Климатолог Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», с чем связано нетипичное потепление в конце ноября и почему в декабре начнется серьезное похолодание.

ОСАДКИ ИЗ-ЗА ЮЖНОГО ЦИКЛОНА

Специалист подчеркнул, что, несмотря на потепление на этой неделе, ноябрь по температурному режиму был близок к норме.

— Нормой для ноября считается + 3,1 градуса. В какой-то определенный день температурный режим может быть превышен, например, как 21 ноября. Однако, если анализировать весь месяц, то показатели будут близки к стандартным, — пояснил Иошпа.

По его словам, повышение температуры связано с действием Южного циклона, который принес теплый воздух из субтропических широт. С этим же связаны и интенсивные осадки в Ростове и по области.

— Продлится такое потепление 29 — 30 ноября. Потом начнется заток холодного воздуха, а после этого — снова теплого. Теплые и холодные волны будут сменять друг друга и действовать на погоду.

УСИЛИВАЕТСЯ СИБИРСКИЙ АНТИЦИКЛОН

Климатолог говорит, что в декабре температура по Ростовской области упадет ниже нормы. В донской столице, столбик термометра остановится на показателях в пределах нормы. Норма среднемесячной температуры — -1,3 градуса, возможно отклонение на 5 градусов ниже.

— Специалисты ожидают значительный заток холодного воздуха. Связано это с действием Сибирского антициклона. Сейчас мы наблюдаем, как он начинает активно развиваться и усиливаться, — говорит собеседник.

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