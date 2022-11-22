Климатолог Иошпа спрогнозировал сильный снег в Ростовской области в конце ноября

В последние дни месяца в области начнется похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце ноября в Ростовской области ожидается сильный снег. Об этом сообщил кандидат географических наук и преподаватель климатологии ЮФУ Александр Иошпа.

По его словам, сейчас на погоду в Ростовской области действует Южный циклон. Так, недавнее потепление связано с затоком воздуха с субтропических широт. Этот же циклон приведет к интенсивным осадкам — дождю, а в некоторых районах области — и к снегу.

Иошпа уточнил, что заток холодного воздуха начнется уже 29 — 30 ноября. Однако позже снова произойдет обратная ситуация. Специалист уточнил, что волны холода и тепла будут постоянно меняться.

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