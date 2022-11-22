Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 18:03

Климатолог Иошпа спрогнозировал сильный снег в Ростовской области в конце ноября

29 — 30 ноября в донском регионе начнется похолодание
Михаил СТРИЖЕВ
В последние дни месяца в области начнется похолодание.

В последние дни месяца в области начнется похолодание.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце ноября в Ростовской области ожидается сильный снег. Об этом сообщил кандидат географических наук и преподаватель климатологии ЮФУ Александр Иошпа.

По его словам, сейчас на погоду в Ростовской области действует Южный циклон. Так, недавнее потепление связано с затоком воздуха с субтропических широт. Этот же циклон приведет к интенсивным осадкам — дождю, а в некоторых районах области — и к снегу.

Иошпа уточнил, что заток холодного воздуха начнется уже 29 — 30 ноября. Однако позже снова произойдет обратная ситуация. Специалист уточнил, что волны холода и тепла будут постоянно меняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климатолог Александр Иошпа анонсировал холодную зиму в Ростовской области

В северных районах региона температура воздуха ожидается ниже нормы. (Подробности)