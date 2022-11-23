Почему "Черная пятница" может длиться три недели и есть ли на самом деле скидки, рассказал ростовский ученый

Почему "Черная пятница" может длиться три недели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скидки, скидки, скидки – доносится из телевизоров, газет и радиоприемников. «Черная пятница» шагает по стране третью неделю, хотя наступит только 25 ноября. К распродажам ростовчане начинают готовиться много заранее. Еще бы некоторые верят - это день, когда с большими скидками можно купить все, о чем долго мечтал.

В студии радио "КП-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM поговорили о том, откуда берутся огромные скидки поговорили с финансистом, юристом и психологом.

"ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ"

- Жизнь человека так устроена, что у нас ничего просто так не бывает, - говорит доктор юридических наук, профессор Юрий Колесников. - Новый Год случается в зимний период для того, чтобы нас развлекать. Точно так же и «черная пятница» - однозначно маркетинговый ход. Скидок, как таковых, которые специально подготовлены и были бы ультра выгодными именно в это время, их не существует.

По собственному опыту, могу сказать, что акции этого периода распространяются либо на залежалый товар, либо с целью привлечь внимание покупателя именно к своей продукции, напомнить о себе. Но с другой стороны и для потребителя это тоже здорово, потому что мы получаем предложение и иногда, это наталкивает на какие-то хорошие идеи.

Важно понимать: чудес не бывает, и ожидать чего-то необыкновенно выгодного не стоит, но пользоваться такой возможностью можно.

Привел профессор и свой пример.

– У меня в прошлом году была такая идея забронировать отель на определенную дату, поделился он. - Я несколько раз проверял и мониторил стоимость этого номера на сайте в разные сезоны. Так вот обыкновенная, будничная цена на номер в этом отеле была точно такой же, как и в сезон распродаж – только с пометкой, что действует скидка 20%. То есть скидка была, а стоимость не снизилась. Конечно, это разочарование.

Юрий Колесников объяснил механизм работы «Черной пятницы» и почему она может длиться, к примеру, три недели:

- Конкуренты хотят быть первыми, - продолжает профессор. - Если все начнут предлагать свои услуги в четко определенный день, например 25 ноября, то каждое конкретное предложение потеряется в обилии других. Поэтому компании находят повод для того, чтобы под видом анонса «Черной пятницы» начать рекламную кампанию как можно раньше, дабы оторваться от конкурентов.

К распродажам ростовчане начинают готовиться много заранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЮРИСТЫ

В погоне за скидками, многие ростовчане уже наутро понимают, что приобретенные вещи не стоят потраченных денег. Или видят, что с окончанием распродажи вот этот модный телефон стал стоить еще дешевле. И тогда в спор продавец-потребитель вступают правозащитники.

- Таких случаев великое множество, - делится своим опытом ростовский юрист Николай Губин, - причем по самым разным категориям. Ведь что такое «Черная пятница» - это день больших скидок на самые разнообразные виды товаров. Акции проходят, как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках.

Соответственно, при приобретении товаров дистанционным способом, следует понимать и знать, что если заявленный продавцом период, на который действует скидка, не истек, а каким-то удивительным образом товар остался и акция перестала действовать – это предоставление недостоверной информации.

Соответственно, покупатель в праве предъявить одно из требований, предусмотренных статьей 18-й закона о защите прав потребителей (Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей"). Например, покупатель хотел приобрести пальто за 10 тысяч рублей со скидкой, а оно стало стоить 13 тысяч – тогда, в случае покупки, потребитель может потребовать разницу обратно.

Либо другой способ защиты – обязать продавца продать товар по заявленной цене. В случае отказа - обращение в суд, который заставит коммерсанта это сделать. Только учтите, что нужно фиксировать все правонарушения. Фотографировать, например, на телефон, с указанием даты, наименования и места нахождения товара.

Некоторые верят - это день, когда с большими скидками можно купить все, о чем долго мечтал. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВЕСЬ СЕКРЕТ В МОТИВАХ

- Психология тех людей, которые стремятся все скупать, которые ходят по магазинам, так называемый шопоголизм, подразделяется на два вида, - рассказывает психолог Анна Хоботова. - Одни просто ходят и скупают все подряд, вторые идут по магазинам, с тем, чтобы найти скидку.

Для чего это делается? Для того, чтобы не упустить выгоду, сэкономить и получить лучшее предложение, ощутив в конце-концов внутреннее удовлетворение от того, что максимально использовал дни акции.

- Откуда все это идет?

- Первое – это социум, - продолжает специалист. - Быть как все: нежелание отрываться от коллектива, который поедет шопиться в дни скидок. Второй момент – все маркетинговые ходы достаточно хорошо психологически разработаны, и уверяют человека, что покупка действительно выгодна именно сегодня, а не через месяц или два. И третье – это преодоление стресса, какого-то внутреннего негатива через приобретение товара. Но по факту это не так.

- И тогда можно ли от последнего избавиться?

- Безусловно. И первое – это задать себе вопрос: «А нужно ли мне это?». А потом просто сказать себе: "стоп". Следующий вариант – лимит на карте. Вплоть до того, что, если вы знаете, что вы подвержены влиянию маркетинговых ходов, должна быть ограниченная сумма денег, если речь идет о наличности, либо какой-то лимит на карте.

И если вы посещаете все-таки эти скидочные дни, задайтесь вопросом: что мне на самом деле нужно в первую очередь? Не стоит брать все подряд. Иначе на то, что действительно необходимо может просто не остаться денег. В таком случае то удовольствие от выгоды, которую для себя извлек человек, сводится к нулю. И тогда вместо мании покупок, может прийти совершенно другая.

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