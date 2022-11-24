В Ростове живодеры выкололи кошке глаза

Животному потребовалась операция. Фото предоставлено героем публикации.

В Ростове неизвестные выкололи кошке глаза. Пострадавшее животное нашли жильцы дома на улице Заводской в октябре.

Одна из жительниц дома Елена рассказала, что в подъезде их дома поселилась бездомная кошка. Животное явно нуждалось в медицинской помощи.

— Когда вернулась домой, сразу стала ее искать. Оказалось, что она спряталась под лестницей и даже боялась мяукать. Увидела ее глазки и поняла, что надо сразу везти ее в клинику, — вспоминает ростовчанка.

Ветеринары сообщили, что такие раны на глазах — следствие механического повреждения, а не какой-то болезни. Предупредили, что травмы слишком серьезные, поэтому восстановить зрение животному нельзя. Из-за длительного отсутствия лечения у кошки произошло заражение, которое угрожало ее жизни.

Сейчас кошка уже не боится людей и любит, когда ее гладят. Фото предоставлено героем публикации.

Пушистому пациенту предстояли операция и реабилитация. Оплатить все процедуры и пребывание в клинике помогли волонтеры сообщества «Я потерялся».

—После операции кошечка быстро пошла на поправку. Перестала бояться людей. Оказалось, что любит, когда ее гладят и чешут, поэтому назвали ее Лаской.

Ростовчанка стала искать подопечной новый дом, хотя и сомневалась, что кто-то решится ее приютить. В итоге будущая хозяйка позвонила Елене, когда кошка еще была в клинике.

— Сразу после лечения кошка отправилась в новый дом. Переживала, что она будет бояться, долго привыкать. Но ничего подобного! Недавно получила видео о том, как живет сейчас моя Ласка. Она уже отлично ориентируется в пространстве и вовсю играет с другими питомцами.

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