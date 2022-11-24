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Происшествия24 ноября 2022 9:31

В Ростовской области мужчина начал угрожать родным гранатой во время семейной ссоры

В конфликт вмешались экстренные службы, но «боеприпас» оказался муляжом
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Происшествие случилось в одном из сел Белокалитвинского района.

Происшествие случилось в одном из сел Белокалитвинского района.

Фото: Алиса ТИТКО

В одном из сел Ростовской области мужчина во время ссоры стал угрожать родным, что взорвет гранату. В итоге в конфликт пришлось вмешаться экстренным службам, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел еще в первой половине ноября. В один из вечеров местный житель начал высказывать свои претензии родственникам. Эмоции захлестнули мужчину настолько, что он отыскал у себя предмет, похожий на гранату, и начал размахивать им на глазах у близких. Люди испугались и обратились в местное управление ГО и ЧС.

Приехавшим на место специалистам хозяин дома сразу рассказал, что граната ненастоящая. Он объяснил, что приобрел муляж для игры в пейнтбол.

Однако следом за спасателями на место приехали полицейские. Несмотря на заверения местного жителя, они решили проверить подозрительный предмет и убедились в его безопасности.

В управлении ГО и ЧС Белокалитвинского района подтвердили, что соответствующее сообщение поступало в ведомство, угроза не подтвердилась.

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