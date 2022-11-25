В Ростове предложили запретить аниме, которое негативно влияет на подростков

Специалист посчитал некоторые произведения вредными для подростков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове прошла 24 ноября пресс-конференция о проблемах современной молодежи. В ходе обсуждения в ростовском Центре реабилитации трудных подростков назвали трудности, с которыми часто сталкиваются дети и их родители. Руководитель организации Анна Хоботова считает, что к негативным последствиям может приводить увлеченность играми и некоторыми произведениями аниме.

ЧЕМ ОПАСНО АНИМЕ?

По словам руководителя Центра трудных подростков, все больше ребят стали интересоваться мангой (японские комиксы — прим.ред.). Хоботова говорит, что в некоторых произведениях есть прямые призывы наносить себе вред и совершать преступления. В связи с этим она неоднократно через СМИ обращалась к депутатам Госдумы с предложением ограничить доступ детей к такому аниме.

- Я не говорю об абсолютно всех аниме, - подчеркивает спикер. - Эта культура существует очень давно - это почти религия. Но то, что доходит до наших детей, даже после 5 — 7 минут просмотра способно и у взрослого человека снизить, так сказать, настроение.

Анна Хоботова пояснила, что дети начинают увлекаться аниме не в 12 лет, как многие считают, а намного раньше.

ИГРОМАНИЯ НА КАРАНТИНЕ

Еще одна распространенная проблема, по данным Центра трудных подростков, — чрезмерная увлеченность компьютерными играми. Особенно много жалоб от родителей стало поступать в период пандемийных ограничений и после его окончания.

- Во время карантина на 60% увеличилось число случаев обращения родителей по поводу детей, страдающих игровой зависимостью, - прокомментировала Анна Хоботова. - Почему так произошло? Видимо, потому что сутками дети находились дома, и заняться им было нечем.

Как отмечает специалист, даже после каникул наблюдается всплеск обращений из-за того, что дети проводят за компьютером не 2-3 часа в сутки, а гораздо больше.

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