Ростовчане рассказали, как отметят 8 Марта

Уже завтра во всем мире женщины начнут получать поздравления. Фото: Екатерина ПОПОВА

Уже завтра во всем мире женщины начнут получать поздравления, комплименты и роскошные охапки цветов от знакомых и родных людей.

В Ростове в предпраздничный день погода на улице стоит пасмурная. Чтобы хоть немного прочувствовать атмосферу наступающего 8 Марта, вышли на улицы города и спросили у горожан, празднуют ли они этот весенний праздник?

КОМУ 8 МАРТА, А У КОГО-ТО И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

- Знаете, 8 Марта для меня особенный день. Прежде всего это мой день рождения. Так повелось, что я сразу в этот день получаю два подарка. А вообще для меня это семейный праздник. Всегда праздную его в кругу родных или с друзьями, - призналась ростовчанка, которую мы встретили на улице города.

Некоторые никогда Международный женский день и не отмечали. Одни говорят, что в семье было не принято, другие – мол, повода нет. Зато и те, и другие рады дополнительному выходному.

- Никогда его не праздную. Мои родные и подруги тоже. Не вижу в этом смысла, - вздохнула другая горожанка.

Пока во всех цветочных сейчас ажиотаж, молодежь вальяжно гуляет по городским паркам и постепенно начинают отмечать женский день.

- Сейчас гуляем с подругой, думаем уже, где отметить 8 Марта. Пока еще не определились, но обе хотим посетить какую-нибудь выставку, - делятся подруги-студентки.

НА БУКЕТЫ НЕ ХВАТАЕТ РУК

Зато вовсю к празднику готовятся и мужчины. Те, кто помоложе, покупают букет тюльпанов для своих вторых половин. А те, кто уже в возрасте, идут за цветами вместе с внуками. Ведь двух рук здесь точно не хватит, чтобы унести ьукеты для жены, дочки, тещи и других близких.

- Будем поздравлять наших любимых женщин с любовью и цветами, - говорит спешащий прохожий с двумя букетами пионовидных тюльпанов и ветками мимозы.

А вот парень по имени Иван который день трудится, как пчелка, продает цветы.

- Сегодня продаю 8 Марта, - скромно улыбается продавец. - А завтра с утра обязательно поздравлю цветами маму и бабушку. Но затем снова пойду продавать цветы и дарить людям радость.

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