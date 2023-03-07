Климатолог в Ростовской области спрогнозировал в Ростовской области резкие перепады температуры

Похолодание возможно в середине марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя синоптики обещали нам прохладный март, весна уже чувствуется в воздухе. 7 марта столбики термометра поднимались до +14, хотя и с небольшим дождем. В Международный женский день, 8 марта, природа подготовила подарок - самый теплый день на неделе. Ожидается температура до +18 градусов.

Однако кандидат географических наук Александр Иошпа отмечает, что погода в марте не будет постоянной. Похолодание еще может вернуться.

- Заток тепла пришел на неделю, потом опять похолодает. - объясняет Иошпа. - Смысл в том, что сначала было холодно из-за движения северного и северо-западного воздуха. Циклон проходит, и погода меняется на теплую - пришел воздух с субтропических широт. Но постепенно они будут перемещаться. Погода в марте даже немного ниже нормы.

По словам климатолога, после 8 марта ожидаются дожди. Осадки продлятся несколько дней, а потом снова вернется теплая погода. 15 - 16 марта начнется заток холодного воздуха. Температура будет в пределах -3 — -4 градусов ночью, днем - +4 — +5 тепла.

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