Ребенок закричал, и я заплакала: женщины из Ростовской области рассказали, как ждут мужей из зоны СВО

Женщины рассказали, как переживают этот сложный для семьи период. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону прошла фотосессия для всероссийского проекта «Жены героев». Женщин запечатлели в кителях супругов — участников спецоперации. Героини будущей выставки рассказали «КП-Ростов-на-Дону», как мужья попали в зону СВО и как они переживают расставание.

«ОБЕЩАЛА НЕ ПЛАКАТЬ, НО НЕ СМОГЛА»

В 2021 году Яна с мужем переехали из Рязани. На родине мужчина учился в училище ВДВ, а после окончания его направили в Ростовскую область.

— В зону СВО он отправился еще в феврале. Я в тот момент была на шестом месяце беременности. Конечно, было очень тяжело. Все произошло неожиданно, связь с ним пропала. Просто сидишь и не знаешь, жив он или нет, — вспоминает Яна.

Женщина говорит, что с рождением сына стало не тяжелее, а легче. Малыш требует много внимания: времени на тревожные мысли не остается. Яна переживала, что ребенок не будет признавать отца.

— Когда муж только приехал в отпуск, ребенок его боялся, шел на ручки с опаской. Но потом так привык, все время к нему тянулся. Когда папа уезжал обратно, сын закричал, — вздыхает женщина. — Я обещала себе, что не будут плакать. Но когда сын закричал, я зарыдала.

СПАСАЕТ ТЕХ, КОГО ТАКЖЕ ЖДУТ ДОМА

Супруг Мадины — лейтенант военно-медицинской службы, полевой хирург. Когда-то он работал в обычной больнице, позже связал жизнь с военной службой.

— Муж не объяснял свой выбор. Но знаю, что с детства у него была мечта носить погоны. Когда-то выбирал — пойти на врача или прокурора. В итоге выбрал медицину, но все-таки надел погоны, — говорит Мадина.

Пара поженилась в 2014 году. Жили как обычная семья, воспитывали двух маленьких детей. Зимой 2022 года он отправился в штатную командировку. После 24 февраля связь с ним пропала.

— Я даже не знаю, как я пережила те дни. Не могла ни спать, ни есть. Где он? Что с ним? Ни о чем другом я просто не могла думать. Потом он стал периодически выходить на связь. Я приняла ситуацию, стала просто ждать и верить.

Сейчас общение с супругом ограничивается короткими телефонными звонками. Мадина признается, что для нее и это уже большое счастье — временами супруг не выходит на связь неделями.

— Конечно, я очень за него волнуюсь. Но одновременно чувствую гордость за мужа. Гордость за то, что он принял это как долг. Однажды, когда был в отпуске, признался, что временами бывает страшно. Но понимает, что должен спасать раненых, которых также ждут и родители, жена и дети, — говорит Мадина.

«РАДУЕМСЯ ЛЮБОМУ ЕГО ЗВОНКУ»

Елена почти 30 лет в браке с супругом — капитаном ВКС. Когда-то она уже ждала мужа, принимавшего участие в чеченской кампании.

— Тогда связи с ним вообще не было. Представляю, каково девушкам, которые сейчас неделями ждут звонков. Я хотя бы недолго могу поговорить с мужем. Но все равно волнуешься, все равно стресс. Сын и дочь у нас уже взрослые, им ничего не нужно объяснять. Но скучают они, как и в детстве. Радуемся любому его звонку и сообщению, — говорит женщина.

«ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ПРОПУСКАЕТ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ»

Два года назад ростовчанка Яна отправилась за мужем — военным врачом — в Волгоград. В январе 2022 года супруги узнали, что станут родителями. В конце месяца он уехал в командировку, во время которой его направили в зону спецоперации.

— Первое время было очень тревожно: постоянный просмотр новостей, слезы. Да и первые полгода я жила от сообщения до сообщения. Постоянные расспросы всех знакомых, как он, что с ним. А я и сама не всегда знаю. Сейчас уже поспокойнее. Есть связь — уже хорошо.

С февраля мужчина был дома дважды. С новорожденной дочкой ему удалось побыть всего несколько дней.

— Все мы хотели бы видеть его дома. Он очень переживает, что не видит ребенка, пропускает такие важные моменты. Но пока по-другому не получается.

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