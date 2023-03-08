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Общество8 марта 2023 10:12

Ребенок закричал, и я заплакала: женщины из Ростовской области рассказали, как ждут мужей из зоны СВО

В Ростове супруги участников спецоперации приняли участие во всероссийском проекте «Жены героев»
Михаил СТРИЖЕВ
Женщины рассказали, как переживают этот сложный для семьи период.

Женщины рассказали, как переживают этот сложный для семьи период.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону прошла фотосессия для всероссийского проекта «Жены героев». Женщин запечатлели в кителях супругов — участников спецоперации. Героини будущей выставки рассказали «КП-Ростов-на-Дону», как мужья попали в зону СВО и как они переживают расставание.

«ОБЕЩАЛА НЕ ПЛАКАТЬ, НО НЕ СМОГЛА»

В 2021 году Яна с мужем переехали из Рязани. На родине мужчина учился в училище ВДВ, а после окончания его направили в Ростовскую область.

— В зону СВО он отправился еще в феврале. Я в тот момент была на шестом месяце беременности. Конечно, было очень тяжело. Все произошло неожиданно, связь с ним пропала. Просто сидишь и не знаешь, жив он или нет, — вспоминает Яна.

Женщина говорит, что с рождением сына стало не тяжелее, а легче. Малыш требует много внимания: времени на тревожные мысли не остается. Яна переживала, что ребенок не будет признавать отца.

— Когда муж только приехал в отпуск, ребенок его боялся, шел на ручки с опаской. Но потом так привык, все время к нему тянулся. Когда папа уезжал обратно, сын закричал, — вздыхает женщина. — Я обещала себе, что не будут плакать. Но когда сын закричал, я зарыдала.

СПАСАЕТ ТЕХ, КОГО ТАКЖЕ ЖДУТ ДОМА

Супруг Мадины — лейтенант военно-медицинской службы, полевой хирург. Когда-то он работал в обычной больнице, позже связал жизнь с военной службой.

— Муж не объяснял свой выбор. Но знаю, что с детства у него была мечта носить погоны. Когда-то выбирал — пойти на врача или прокурора. В итоге выбрал медицину, но все-таки надел погоны, — говорит Мадина.

Пара поженилась в 2014 году. Жили как обычная семья, воспитывали двух маленьких детей. Зимой 2022 года он отправился в штатную командировку. После 24 февраля связь с ним пропала.

— Я даже не знаю, как я пережила те дни. Не могла ни спать, ни есть. Где он? Что с ним? Ни о чем другом я просто не могла думать. Потом он стал периодически выходить на связь. Я приняла ситуацию, стала просто ждать и верить.

Сейчас общение с супругом ограничивается короткими телефонными звонками. Мадина признается, что для нее и это уже большое счастье — временами супруг не выходит на связь неделями.

— Конечно, я очень за него волнуюсь. Но одновременно чувствую гордость за мужа. Гордость за то, что он принял это как долг. Однажды, когда был в отпуске, признался, что временами бывает страшно. Но понимает, что должен спасать раненых, которых также ждут и родители, жена и дети, — говорит Мадина.

«РАДУЕМСЯ ЛЮБОМУ ЕГО ЗВОНКУ»

Елена почти 30 лет в браке с супругом — капитаном ВКС. Когда-то она уже ждала мужа, принимавшего участие в чеченской кампании.

— Тогда связи с ним вообще не было. Представляю, каково девушкам, которые сейчас неделями ждут звонков. Я хотя бы недолго могу поговорить с мужем. Но все равно волнуешься, все равно стресс. Сын и дочь у нас уже взрослые, им ничего не нужно объяснять. Но скучают они, как и в детстве. Радуемся любому его звонку и сообщению, — говорит женщина.

«ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ПРОПУСКАЕТ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ»

Два года назад ростовчанка Яна отправилась за мужем — военным врачом — в Волгоград. В январе 2022 года супруги узнали, что станут родителями. В конце месяца он уехал в командировку, во время которой его направили в зону спецоперации.

— Первое время было очень тревожно: постоянный просмотр новостей, слезы. Да и первые полгода я жила от сообщения до сообщения. Постоянные расспросы всех знакомых, как он, что с ним. А я и сама не всегда знаю. Сейчас уже поспокойнее. Есть связь — уже хорошо.

С февраля мужчина был дома дважды. С новорожденной дочкой ему удалось побыть всего несколько дней.

— Все мы хотели бы видеть его дома. Он очень переживает, что не видит ребенка, пропускает такие важные моменты. Но пока по-другому не получается.

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