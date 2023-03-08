Разбирается в запчастях к «ЗиЛам» и «Уралам» и отвечает за 500 человек: как главбух стала тыловиком в донском МЧС

Тыловику нужно и в документации разбираться и запчасти различать в "лицо". Фото: Личный архив героя публикации

Вернись к выпуску из университета, Инна Заводина из Волгодонска никогда бы не подумала, что станет работать в МЧС, а у нее на попечении окажется более 500 человек! Но получилось именно так. И теперь хрупкая женщина, которая и за руль своего седана не каждый день садится — чаще муж возит, научилась разбираться в запчастях к «ЗиЛам» и «Уралам».

Ее телефон может зазвонить в любое время дня и ночи, и нужно будет решать вопросы суровых пожарных, которые даже не в ее районе находятся, но в ее ведении. О своей непростой, но такой нужной работе теперь уже заместитель начальника 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС по Ростовской области рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону».

ИЗ ЭКОНОМИСТОВ — В ТЫЛОВИКИ

История Инны Заводиной — не про династию в МЧС. Папа — механик, мама и супруг — строители, сын станет врачом. Выпускница Новочеркасского политехнического университета должна была трудиться экономистом на машиностроительном предприятии, да только поехала на каникулы к бабушке в Саратовскую область, там встретила своего Виталия, да так и осталась. А устроилась на работу в военкомат.

- Спустя пять лет, в 2005 году, мы переехали в Волгодонск, и также пошла в военкомат, но там вакансий не было. Заодно зашла в пожарную часть по соседству — там как раз требовался бухгалтер, - вспоминает Инна Заводина. - Через два года меня назначили назначили главным бухгалтером отряда, в который тогда три части.

Инна Заводина занимается обеспечением более чем полутысячи сотрудников. Фото: Личный архив героя публикации

С назначения прошло 13 лет: с тех пор отряд разросся до 11 пожарно-спасательных частей и семи постов. И в 2020 году руководство ставит перед Инной Александровной новую задачу — всему этому хозяйству нужен заместитель начальника отряда, по сути — тыловик, отвечающий за снабжение более чем 500 сотрудников.

- Признаюсь, первое время сомневалась, - говорит собеседница. - Думала, эта должность больше мужская. Надо разбираться в технике, общаться с механиками. Но руководитель в меня поверил, и я постаралась доверие оправдать.

КОНСУЛЬТИРУЮТ МЕХАНИКИ, ПАПА И МУЖ

Но глаза боятся, а руки делают. И теперь замначальника круглосуточно на связи со всеми ПСЧ — в Волгодонске, Дубовском, Зимовниках, Заветном, Цимлянске, Романовке, Семикаракорске, Константиновске, Большой Мартыновке и Южном, а еще с семью постами.

Инна Александровна занимается всеми видами материально-технического снабжения первого пожарно-спасательного отряда МЧС. Знает, что боевка, в которой огнеборцы едут на пожар, служит в среднем два года, пожарная машина среднего класса — 13 лет. Следит, чтобы техника своевременно ремонтировалась - не простаивала, а всегда была в боевой готовности. При необходимости подает заявки на замену и ремонт в Главное управление в Ростов.

В непростой работе все дружно помогли разобраться - так принято в ведомстве. Фото: Личный архив героя публикации

В подчинении у нее - начальники частей и механики, которые могут позвонить не только с вопросами по заполнению документов. А что делать, если требуется срочный ремонт? Хрупкой женщине, которая не каждый день ездит за рулем семейного «Соляриса» - чаще муж на работу отвозит, пришлось срочно погружаться в матчасть.

- Надо следить за техобеспечением. У каждой машины свои технические особенности, и все это нужно знать, и не перепутать детали при заказе, - говорит Инна Александровна. - Если возникает сложный вопрос, у меня есть мобильные телефоны всех начальников частей и механиков, начальник отряда Максим Юрьевич Даниленко никогда не откажет в помощи, а он досконально разбирается во всех машинах и дает дельные советы. В неурочное время звоню папе — он же механик, спрашиваю совета — стоит ли заменить запчасть или можно отремонтировать.

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

Семья отнеслась с пониманием к новому графику Инны Александровны. Да и мужики стараются после девяти-десяти вечера не звонить — берегут сон своего замначальника. Вообще, женщин в первом отряде немногим больше десяти процентов от всего числа сотрудников, и большинство — диспетчеры. Так что прекрасную десятую часть отряда мужчины берегут.

- С первого дня как меня назначили на эту должность, все ребята мне звонили и помогали. Что бы ни случилось — в любой час ночи могу им позвонить и проконсультироваться, это дорого стоит, - улыбается Инна Александровна.

Инна Александровна от и до знает документацию как бухгалтер, а теперь и техническую часть изучила как тыловик. Фото: Личный архив героя публикации

И работа дает свои плоды. При Инне Заводиной в пожарной-спасательной части №12 Волгодонска полностью заменили электропроводку, в ПСЧ № 26 отремонтировали помещение общего пользования дежурных караулов и три единицы техники. В этом году запланирован ремонт автолестницы и закуплен котел в пожарно-спасательную часть в Большой Мартыновке.

- Остается открытым вопрос по газификации 17-й части в Волгодонске и ПСЧ № 52 в Заветном, а также трех постов — в станице Калининской, хуторах Золотаревка и Слободской, - болит душа у тыловика за своих сотрудников.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК НА РАБОТЕ И НАОБОРОТ

За два с лишним года в режиме, когда телефон не смолкает даже в отпуск и на больничном, Инна Заводина не пожалела, что взялась за столь сложную работу.

- Никогда бы раньше не подумала, что окажусь на этом месте. Первые полгода было сильно тяжело. А когда уже вникла, стало полегче. Да, не обходится и без ночных отчетов, да, могу в порыве в сердцах что-то сказать, - признается собеседница. - Но потому что за ребят переживаю, за то, чтобы машины не ломались, и так хочется, чтобы пожаров меньше было! Потому что настолько приросла к нашему делу — настолько оно мое!

В семье подтрунивают над нашей героиней — у мужа день рождения 30 апреля — в день пожарной охраны.

- Иногда даже вместе отмечаем. Двумя семьями — моей маленькой и большой рабочей, - улыбается Инна Александровна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В самом сердце спасательных операций: не пользуются наушниками и общаются на «морзянке»

Как работают связисты МЧС, которые находятся в центре любой спасательной операции (подробнее)