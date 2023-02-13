В самом сердце спасательных операций: не пользуются наушниками и общаются на «морзянке»

Спасенные не видят лиц донских связистов, но именно благодаря их слаженной работе помощь прибывает точно и вовремя. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

13 февраля отмечается Всемирный день радио, а еще сегодня день ростовских связистов. Благодаря их знаниям и чуткому слуху удается координировать силы МЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, когда счет идет на минуты и человеческие жизни. Те, кто знает азбуку Морзе наизусть и буквально работает на ней, рассказали о своей работе читателям «КП — Ростов-на-Дону».

ГОВОРЯТ НА «МОРЗЯНКЕ»

Если, насмотревшись отечественных и зарубежных фильмов, вы представляете, что ростовские связисты работают в каком-то секретном кабинете, то думаете так не зря. Их рабочий пост и правда находится глубоко под землей, куда не всякая связь пробьется.

И целые сутки здесь связисты слушают «морзянку» - сообщения, зашифрованные старой-доброй азбукой Морзе. Несмотря на все современные технологии, этот канал связи остается востребованным благодаря своей простоте и надежности.

Наталья Котикова работает связистом уже 30 лет. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Представьте, что даже на минуту отключились современные технологии, а нужно связь поддерживать — с федеральным центром, с нашими коллегами, например, из Волгограда или Астрахани. Допустим, летит подмога, чтобы бороться с пожаром, и их нужно быстро и точно направить. А у нас в руках стабильная система, пусть еще советских времен, с уверенной связью, - объясняет радиооператор Наталья Котикова.

В связистах ростовчанка уже 30 лет. Пришла в профессию из кондитеров. В сложные 90-е годы связистом предложил стать супруг, который Наталью учил и стажировал. После 20 лет во внутренних войсках она пришла в МЧС.

- Честно, иногда чувствую себя динозавром, - смеется радиооператор. - Ведь сейчас студентов «морзянке» не учат. А работа эта важная. Я чувствую, что мы нужны, чувствую уважение руководства, - делится Наталья.

И НА КЛАВИАТУРЕ, И КЛЮЧОМ УМЕЮТ

Также 30 лет в связи - радиооператор Ирина Матвейчук, и тоже в профессию пришла вместе с мужем. Ростовчанка гордится тем, что ее супруг за два года в Афганистане смог обеспечить командованию засекреченную связь, которую никто не взломал. Они 30 лет ездили по стране: служили в Москве, Самаре, Саратове, а 19 лет назад осели в Ростове. Ирина была военнослужащей, и 10 лет как ушла в гражданские.

Радиооператоры Ирина Матвейчук признается, что наушниками стараются не пользоваться. Фото: Личный архив героя публикации

- У связиста должен быть хороший слух — это твой рабочий инструмент. Так что наушниками я дома и в дороге не пользуюсь — не хочу раздражать уши, - делится Ирина. - Тем более ты целые сутки начеку — напрягаешь слух, что там в эфире творится.

Ирина, как и Наталья, надеется, что молодежь начнут обучать азбуке Морзе. Тем более, что это не такая архаичная технология, как может показаться.

- Помните, как радистка Кэт из «17 мгновений весны» передавала сообщения ключом? Мы сейчас работаем на обычной клавиатуре с буквами и цифрами. Но, если нужно, и с ключом обращаться умеем, - улыбается Наталья.

Нередко связь - дело семейное. Супруги Матвейчук служили в разных городах, пока 19 лет назад не приехали в Ростов. Фото: Личный архив героя публикации

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПО-МАКСИМУМУ

Наталья Жерелова стала связистом, глядя на маму, которая работала в гражданской обороне: сначала посещала радиокружок, затем окончила техникум связи, стала работать в МЧС, там встретила супруга.

- Муж просил научить его азбуке Морзе. Обучала его долго и нудно, пока он не сдался - сказал «Не мое, это должно быть дано», - смеется Наталья.

А 10 лет назад семья из Кабардино-Балкарии переехала в Ростов. С первыми годами службы связано самое яркое воспоминание.

Наталья Жерелова с гордостью вспоминает случаи, когда ее работа помогла спасти человеческие жизни. Фото: Личный архив героя публикации

- Я тогда еще жила в Нальчике, когда сошла сель в Тырныаузе. Спутниковая и сотовая связь тогда были еще не настолько развиты. И когда туда поехали наши специалисты, вся связь была по радио, - вспоминает собеседница. - Министр приходил к нам в рубку, потому что связаться с группой можно было только от нас. И вся работа связистов очень помогла.

МЧС также выполняет гуманитарную миссию — по эвакуации людей с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, по доставке гуманитарных грузов. И специалисты радиосвязи обеспечивают уверенную связь с автоколоннами.

- Мы их доводили до границы, и было ощущение, что мы важная часть этой цепочки, - признается Наталья. - Хоть наша связь и не самая современная, как видите, мы задействованы по максимуму.

Донские связисты МЧС - дружная команда, сработанная годами. Фото: Личный архив героя публикации

СЕРДЦЕ ВЕДОМСТВА

С теплом и гордостью о своем коллективе рассказывает начальник управления информационных технологий и связи ГУ МЧС по Ростовской области Алексей Никитин.

- Это настоящие профессионалы, которые всегда четко выполняют задачи любой сложности, которые ставит наше руководство, - признается Алексей Константинович. - Это люди старой школы, на которых можно положиться.

Алексей Никитин уверен, что на его коллектив можно положиться. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сам Алексей Константинович пришел в МЧС еще 18 лет назад с твердым желанием быть полезным людям, стать частью чего-то важного. И оказался в направлении радиосвязи — самом сердце ведомства.

- Спасенные могут запомнить лица тех, кто достал их из огня, но не знают имен наших связистов. А ведь именно здесь организуется связь между подразделениями в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, - продолжает руководитель. - И от профессионализма наших связистов зависит дальнейшее объединение сил и средств, отправка их в нужном направлении, человеческие жизни, и это дорогого стоит.

Алексей Никитин доверяет своим сотрудникам задачи любой сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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