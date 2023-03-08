Для алчных, дегустаторов и современных: Нашли на досках с объявлениями самые необычные подарки для женщин

Не только тюльпанами и конфетами можно порадовать на 8 Марта. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Пока большинство мужчин дарят своим любимым женщина на 8 Марта конфеты и охапки тюльпанов, другие включили буйную фантазию и придумали такие подарки, о которых бы ни одна дама и не подумала. Но зато, возможно, приятно удивилась.

Мы нашли на Интернет-досках с объявлениями самые нетривиальные презенты, которые придутся по вкусу как совсем молоденьким девушкам, так и дамам постарше.

ДЕНЕЖКИ

Во все времена самым лучшим подарком считались они – деньги. А, что, если подарить не просто купюры, а целое панно из денег времен Российской империи? До такой необычной идеи додумался один ростовчанин из Железнодорожного района.

Не знаете, что дарить, дарите деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

16 царских купюр аккуратно оформлены в деревянную рамочку со стеклом размером 50 на 40 сантиметров.

- Все оригинал! - утверждает мужчина. - А на стекле есть специальная защитная пленка. А еще и под стеклом деньги обернуты в защиту.

Продавец уверен - деньги - это то, на что падки все дамы. Поэтому, с его слов, подарок «зайдет на ура». А просит за свой шедевр парень 4 500 рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ АФРИКИ ЗА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

Другой мастер на сногсшибательные подарки предлагает поздравить прекрасную половину человечества подарком прямиком из Африки за 3 990 рублей.

- Праздник не будет праздником без прикольной идеи для поздравления, - убежден собеседник.

Не умеете красиво говорить, закажите поздравление из Африки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суть милого сообщения такая: заказчик сам придумывает текст поздравления, но есть ограничение – максимум 16 слов. Затем организатор торжественной речи отправляет текст в Африку - парням, с которыми у него заключен контракт. И те учат поздравительную речь пару дней, а после снимают видео.

- Такие поздравления можно сделать и на День рождения. Внесите разнообразие в стандартную программу и удивите оригинальностью своего поздравления, - рекомендует дончанин.

КОРОНА, БОКАЛ И ГУБЫ

Любительницы выпить игристого точно оценят бокалы с надписями, поднимающими самооценку. Бокал объемом 545 миллилитров для любимой кумы с надписью «Не кума, а королева. Королеве можно все» можно приобрести за 500 рублей. По словам продавца, надпись можно сделать любую - были бы чувство юмора и фантазия.

А, может, подарить бокал? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А цветочницам и огородницам отлично подойдет золотая корона. Именно в форме этого царского головного убора продают кашпо для цветов.

- Корона выполнена из высокопрочного скульптурного гипса и покрыта грунтом и краской, - описывает свой товар женщина. - Оригинальный подарок как самостоятельно, так и в сочетании с цветами, конфетами или канцелярией.

А для модниц, которые разбираются в интерьере и дизайне, продавцы предлагают губы из плотного дизайнерского картона.

- Необычное украшение для вашего дома или салона. А еще прекрасный вариант женского подарка, - советует ростовчанка.

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