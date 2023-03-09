В Ростовской области осужденная за мошенничество мать добилась возвращения сына через два года после разлуки

Анжелика встретилась с сыном впервые за два года. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области

- Я до сих пор не верю, что сын – рядом, - начала свой рассказ 27-летняя Анжелика.

Женщина отбывает наказание в женской исправительной колонии № 18 в Азове Ростовской области и не обнимала своего ребенка почти два года. Малыш родился в СИЗО, через три дня его оправили в детдом, а маму – в колонию.

«ОСТУПИЛАСЬ ПО ГЛУПОСТИ»

Как рассказала Анжелика корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», в тюрьму она попала за мошенничество.

- Я жила в Астрахани. Молодая была, не думала, что творю. Связалась с дурной компанией и оступилась по глупости. Сняла с карты знакомого 2 700 рублей, - говорит женщина.

За это на Анжелику завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А на время следствия посадили в СИЗО. На тот момент женщина была уже на последних сроках беременности. Малыш появился на свет, пока мама в изоляторе ждала суда. Вместе они пробыли три дня.

- Это были три самых радостных дня для меня, - вспоминает мать. - Нас поместили в специальную камеру, там была люлька, пеленки, подгузники, в общем, все, что нужно для новорожденного.

Потом мальчика забрали в детдом. Анжелика пообещала себе: сделать все, чтобы ребенок был с ней рядом и как можно скорее. Тем более, успокоили в суде, в азовской колонии, куда ее переводили, есть даже специальный Дом малютки.

СТУЧАЛАСЬ ВО ВСЕ ДВЕРИ

- Как только меня этапировали из Астрахани, сразу начала писать письма во все инстанции, - продолжает Анжелика. - Как умела, составляла и отправляла запросы и в опеку, и уполномоченному по правам ребенка. Но реальной помощи не получала.

Не сломаться помогла работа на швейном производстве, признается молодая мать.

- Я хоть немного там отвлекалась, - вздыхает она. - А еще все месяцы разлуки мы с малышом общались по видеосвязи почти каждый день. Пусть и на расстоянии сотен километров, но у меня была возможность видеть, как он растет. Каждую минуту мне так хотелось дотронуться, обнять своего сыночка.

Исполнить материнскую мечту помог случай: однажды в женскую исправительную колонию с проверкой приехали члены общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области. Анжелика попросила помочь.

- Женщина и дети для нас всегда в приоритете. Мы не могли отказать ей в помощи, - прокомментировал председатель комиссии Игорь Омельченко. - Пару месяцев ушло на то, чтобы подготовить все разрешения и документы. После чего я отправился за ребенком в Астрахань. Мальчик на удивление хорошо перенес дорогу до Ростова. Он не капризничал. Говорил только одно, что хочет к маме.

«ВОЗЬМИТЕ ВАШЕГО ДИТЯ»

Самой же Анжелике не сказали точную дату, когда ей вернут сына.

- Я не ожидала, что меня вот так просто позовут на проходную и скажут: «Возьмите вашего дитя». Я была в шоке. Обнимала, целовала его. И первое время никак не могла поверить в то, что сын – рядом, - говорит счастливая мать.

По словам Анжелики, ей многое предстоит наверстать. Ведь о характере и предпочтениях своего ребенка она знает только со слов воспитателей из детдома.

- Мы с сыночком сейчас заново знакомимся друг с другом, - улыбается женщина. - Он любит мелкие игрушки, камешки. А еще - очень похож на своего отца. Он нас, кстати, все это время меня поддерживал. Знаете, у меня словно второе дыхание открылось. Жду с нетерпением, когда в мае освобожусь. Уверена вместе мы начнем новую и, безусловно, счастливую жизнь. Я даже благодарна, что оказалась здесь. Многое пересмотрела за это время. И сделаю все, чтобы не оступиться снова. Ведь как оказалось: один только неверный шаг и можно вмиг все потерять.

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