Самая многодетная мама страны на 8 Марта готовится принять больше ста поздравлений

Самая многодетная мама страны на 8 Марта получит сотни тюльпанов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот-вот миллионы женщин будут получать подарки, открытки и цветы от своих мужчин по случаю 8 Марта. А жительница Аксая Ростовской области Татьяна Сорокина имеет все шансы стать чемпионкой среди всех дончанок по числу принятых поздравлений.

83 РЕБЕНКА И 50 ВНУКОВ!

Татьяна Сорокина – самая многодетная мама не только в Ростовской области, но и во всей стране. Из 83 детей, которым она подарила любовь и заботу, только двое - родные. Остальных ребят женщина усыновила и удочерила.

Каждый год, весной, дом 71-летней Татьяны Сорокиной завален тюльпанами, нарциссами и мимозами. Ребята, которых воспитала самая многодетная мама России, спешат к ней, чтобы поздравить с женским днем.

Сейчас в доме Татьяны живут четверо девочек и девять мальчиков. Остальные дети уже вылетели из родительского гнезда и создали свои семьи. Но 8 Марта повзрослевшие сыновья приедут к матери с букетами весенних цветов.

А само утро праздничного дня начнется с многочисленных звонков и сообщений. Каждый из детей будет стараться поздравить Татьяну Сорокину. Включатся в этот процесс и внуки. А их у Татьяны – 50! Также поздравят женщину с 8 Марта еще и зятья с невестками.

- Так и выходит, что больше ста поздравительных сообщений получу, - улыбается собеседница.

Кстати, если на Новый год Татьяна готовит на всю семью чуть ли не в промышленных масштабах - ведро соуса, сотню котлет и ведра салатов, то в весенний праздничный день супер-мама и близко не подойдет к плите.

Татьяна Сорокина считает себя самой счастливой женщиной на свете! Фото: из архива героини публикации

«БУДЕМ ПИТЬ ЧАЙ С ВКУСНЯШКАМИ»

- На то это и женский праздник, чтобы праздновать, - объяснила Татьяна.

А вот торт, и не один, конечно, купит.

- Будем с ребятами пить чай с вкусняшками, - делится она планами на 8 Марта.

Пока женщина точно не может сказать, что именно подарят ей дети и внуки.

- Школьники, наверное, сделают какие-нибудь подделки, рисунки. В прошлом году взрослые дети чего только не дарили мне: и косметические наборы, и сладости,- продолжает женщина.

Татьяна Сорокина стала мамой для 83 детей. Фото: архив героини публикации

Несмотря на то, что 8 Марта в семье Сорокиных всегда проходит радостно и тепло, Татьяна признается, что не особо любит этот праздник.

- Потому что женщина должна оставаться женщиной. А заботу и любовь чувствовать не раз в году, - объяснила она свою позицию.

Впрочем, у самой Татьяны 8 Марта, можно сказать, каждый день.

- Ведь с такими сыновьями, как у меня, иначе быть и не может! Они за меня – горой, как и я за них, - добавила многодетная мама.

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