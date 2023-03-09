В Ростове появилось видео, где подросток стирает питбуля в машинке и натравливает его на других псов

Видео издевательство над псом появилось в социальных сетях.
Фото: Олег Укладов
В Ростове вечером 8 марта распространились видео издевательств подростка над собакой. На кадрах мальчик издевается над питбулем и натравливает его на других псов.
Прежде, чем попасть в городские паблики, видео появились на странице школьника, предположительно, из Ростова. На одном из роликов подросток лет 14 брызгает в собаку по кличке Хан из перцового баллончика и смеется. На другом - бойцовского пса натравливают на других животных, причем одна из жертв в два раза меньше питбуля. Еще одна сцена, которую запечатлел юный автор, - Хан, мокрый и в пене, выходит из стиральной машинки и пытается убежать.
При этом кроме жестоких публикаций на странице публиковались обычные видео и фото. Школьник рассказывал о повседневной жизни и отдыхе.
Видео вызвали шквал негодования среди ростовчан — посты собрали десятки разгневанных комментариев.
— Тяжело смотреть. Сердце зашлось от этого ужаса, — пишут жители города в комментариях к постам.
Записи заинтересовали донскую полицию. Правоохранители инициировали проверку.
— Полицейские проводят проверку по опубликованной в сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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