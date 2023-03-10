Из России с любовью: восемь кошек и три собаки нашли новых хозяев в Финляндии

Волею случая помогла найти дом 8 кошкам и 3 собакам из Ростовской области. Фото: Ирина Смирнова

48-летняя Ирина Смирнова уже много лет живет в Финляндии, но волею случая помогла найти дом 8 кошкам и 3 собакам из Ростовской области. О том, как так получилось, она рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

УВИДЕЛА ПОСТ О КОШКЕ КНОПКЕ

По словам Ирины, об азовском приюте она узнала еще лет семь назад. Причем совершенно случайно. До 23 лет женщина жила в Питере, а после вернулась к родителям в Финляндию. Устроилась работать в частный детский сад. Как раз в тот момент у нее умерла мама, а отец остался совсем один. Вот дочь и решила найти ему пушистого друга.

Начала с того, чтобы поискать четверолапого в приютах. Как раз такой был в Хельсинках. Там местные волонтеры сотрудничают со многими приютами в России. Среди таких оказался и приют из Азова.

- Правда, собаку отцу я взяла из того, который находился ближе к Финляндии, - вспоминает женщина. - Однако часто просматривала группу азовского приюта. И как-то увидела пост о кошке Кнопке. Она мне очень понравилась, я почувствовала какую-то невидимую связь с ней. Так впервые отправила деньги, чтобы помочь привести ее в порядок и та быстрее смогла найти новый дом. И так получилось, что кошке нашли новую семью в Санкт-Петербурге: ее решила взять моя подруга.

По словам Ирины, так она и стала помогать азовским волонтерам в меру возможностей: отправлять деньги на корм, медикаменты…

САМА КУПАЛА, ВЫГУЛИВАЛА И ЧИСТИЛА

А осенью 2021 года в Финляндию с ее легкой руки отправились азовские пес Марсель и кот Мурзик.

- Знакомая увидела фотографию собаки и решила взять его себе, а другой соседке приглянулся кот, - смеется волонтер из Финляндии. – Чтобы их доставить к нам, очень помогала моя та самая питерская подруга. Сначала животные ехали на поезде до нее, а затем после оформления документов их забрала я или мой муж. С новенькими мы едем до границы с Финляндией, а дальше уже наши подопечные отправляются в новые семьи.

К слову, летом прошлого года Ирина смогла лично приехать в Азов. Все это время она помогала работникам организации купать пушистых, выгуливать и чистить клетки. В ту поездку ее семья подарила приюту семь будок. А по возвращению выставила пост на своей странице. Там было видео и фото со всеми кошками и собаками приюта.

- Многие знакомые начали о них спрашивать, захотели приютить у себя дома, — улыбается Ирина. - Так я смогли найти еще восьми питомцам.

Надо сказать, что кошку или собаку из приюта «Феникс» первому встречному не отдадут, только проверенным людям.

- И я, например, ручаюсь только за своих знакомых, - признается женщина. – А со временем новые хозяева животных отправляют в приют фото и видео своих любимцев, ставших полноправшыми членами семьи.

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