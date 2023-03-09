Ростовские ученые разрабатывают генераторы, преобразовывающие городской шум в электричество

Ранее ученые искали подходящий материал для реализации идеи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ученые Южного федерального университета создают наногенераторы, которые преобразовывают городской шум в электрическую энергию. Устройства станут источниками автономного питания для телефонов, часов, наушников и прочего.

Исследованием занимаются сотрудники Института нанотехнологий, электронники и приборостроения. Они выбрали в качестве материала нанотрубки с добавлением азота. Они преобразовывают деформации и вибрации городского шума, движений и разговоров людей в электрическую энергию. Этот процесс еще называют пьезоэлектрическим эффектом.

— Идея по разработке наногенераторов на основе преобразования механической энергии окружающей среды в электрическую энергию с помощью пьезоэлектрического эффекта в наноразмерных структурах была заложена в 2006 году. И с тех пор идет поиск подходящего материала для ее реализации, — говорит кандидат технических наук, доцент Марина Ильина.

Исследование прошло под руководством ученого Марины Ильиной. Фото: Южный федеральный университет.

Среди материалов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, одни — хрупкие и токсичные из-за свинца в составе. Свойства других недостаточно высокие для эффективного преобразования энергии.

Ученые исследовали влияние геометрических и механических параметров на пьезоэлектрические параметры. Выяснилось, что азот в нанотрубках увеличивает их и, соответственно, величину генерируемого тока. Исследователи также установили, что при небольших значениях отношения длины к диаметру трубок, 7 — 30, их эффективность возрастает. Однако при больших значениях аспектного отношения зависимость уходит в насыщение.

— Результаты данного исследования показывают, что легированные азотом углеродные нанотрубки являются превосходным кандидатом для разработки высокоэффективных наногенераторов благодаря сочетанию высоких механических и пьезоэлектрических свойств, что позволяет сделать существенный шаг вперед для практической реализации данной идеи, —прокомментировала Марина Ильина.

По оценке специалистов, преобразованной таким образом электрической энергии будет достаточно для подзарядки техники.

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