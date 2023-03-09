В Ростовской области мальчик два года прожил с булавкой в легком

Ребенку провели сложную операцию. Фото: Областная детская клиническая больница.

Ростовские врачи прооперировали 11-летнего мальчика, у которого обнаружили иголку в сердце. Операцию провели в Областной детской клинической больнице.

Школьник поступил в медицинское учреждение с высокой температурой и болью в груди. Родные рассказали, что жар у ребенка держался уже несколько дней. Когда ему сделали рентгенограмму и компьютерную томографию, в правом легком обнаружили так называемую портновскую булавку.

Мальчик признал врачам, что проглотил опасный предмет еще два года назад. Школьник держал булавку во рту, в этот момент его толкнули — он автоматически ее проглотил. Ребенок не почувствовал ни боли, ни дискомфорта, поэтому родителям ничего рассказывать не стал. В течение двух лет его ничего не беспокоило.

Мальчик проглотил портновскую булавку. Фото: Областная детская клиническая больница.

Пациенту назначили операцию. Ее проводил детский хирург и заслуженный врач России Калуст Франциянц.

— За годы иголка капсулировалась в базальных сегментах правого легкого. Таким образом, глазом её не увидишь. В таких ситуациях хирург доверяет своим тактильным ощущениям. Здесь было два варианта: либо инородное тело обнаружишь пальцами и удалишь, либо придется удалять сегмент легкого, в котором «прячется» инородное тело, — говорит медик.

Сложная операция продлилась около часа. В итоге Калуст Геворкович нашел булавку и удалил.

Как отметили в ОДКБ, все прошло успешно — ребенок уже идет на поправку. Иголку же сфотографировали — на память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ребенок проглотил игрушечную мышку длиной семь сантиметров

Медики достали фигурку из желудка пациента без единого разреза. (Подробности)