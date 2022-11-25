В Ростове девочке оторвало кожу руки, когда она помогала родителям чистить рыбу

Люди чистили рыбу с помощью шкуросъемной машинки. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове 15-летней девочке оторвало лоскут кожи руки из-за машинки для чистки рыбы. Чтобы исправить дефект, врачам Областной детской больницы провели ребенку пластическую операцию.

ПЫАЛИСЬ ЛЕЧИТЬ МАЗЯМИ

Девочка помогала родителям чистить рыбу. Чтобы процесс был удобнее и быстрее, люди использовали специальную шкусъемную машинку. Одно неосторожное движение — и рука подростка попала под огромное лезвие. В результате пострадавшая получила серьезную скальпированную рану — оторвало лоскут кожи с первого пальца и части кисти.

Близкие отвели девочку в больницу по месту жительства, где ей прописали мази. Однако вскоре стало понятно, что такое лечение очень болезненное и может затянуться надолго. Это грозило серьезным шрамом на руке и ограничение подвижности пальца.

Позже пострадавшую осмотрел Глеб Новошинов — главный хирург областного Минздрава и заведующий хирургическим отделением Детской областной клинической больницы. Было решено провести ребенку пластическую операцию по пересадке кожи. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение ОДКБ.

Хирурги пересадили пациентке кожу с живота. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕРЕСАДИЛИ КОЖУ С ЖИВОТА

Хирурги взяли лоскут кожи с живота девочки и пересадили его на кисть. После операции медики стали наблюдать за состоянием руки, за тем, как восстанавливаются ее внешний вид и функции. Уже на второй день «новая» кожа прижилась, а чуть позже стала приобретать нормальный вид, спала отечность. Но главное

— Аккуратный шов по краю лоскута, со временем шрамы будут едва заметны, что, конечно же, психологически важно для девочки-подростка. Не менее важно: подвижность и объём движений пальца и кисти восстановлены полностью, — рассказала и в Областной детской клинической больнице.

По словам хирурга-онколога ОДКБ Сергея Кузнецова, с помощью данного метода медики могут проводить и другие операции. Широкие возможности открываются в области удаления невусов — доброкачественных новообразований кожи.

— Встречаются невусы столь большой площади. Помимо опасности «разрастания» и озлокачествения они порождают некий психологический надлом у детей. Уверен, многим детям с подобными заболеваниями мы поможем, — говорит Сергей Кузнецов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ребенок проглотил игрушечную мышку длиной семь сантиметров

Медики достали фигурку из желудка пациента без единого разреза. (Подробности)