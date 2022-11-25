Юрист рассказал, что грозит женщине из Ростовской области, сожитель которой шесть лет развращал ее дочь

Шесть лет ребенок терпел измывательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в отношении 30-летнего жителя одного из районов завели дело по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера», сообщает следком региона. По данным ведомства, шесть лет, начиная с 2016 года, сожитель растлевал дочь гражданской жены. Сейчас злоумышленник под стражей.

"ОНА ТАКАЯ СКАЗОЧНИЦА"

Мужчина начал измываться над беззащитной девочкой, когда той исполнилось шесть лет. Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», продолжалось это долго, а ребенок пытался найти защиты у родных.

Малышка уже успела пойти в школу и закончить «началку». Девочка говорила об этом матери, но та не верила. По словам источника, женщина объясняет свое бездействие тем, что считала жалобы выдумками.

- Она такая сказочница. Спустя время она брала свои слова обратно и заявляла, что это такая шутка. Я не верила ей, думала, фантазирует, - говорила потом женщина во время проверки.

ПРОСИЛА ПРОЩЕНИЯ У ДОЧЕРИ

Сейчас 12-летняя ученица находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. Женщина навещала дочь и даже просила у нее прощения.

Тем временем, юрист Ваган Бегларян рассказал, какая ответственность может грозить женщине, если окажется, что она сознательно покрывала сожителя.

- Насильственные действия или изнасилование лица, не достигшего 14 лет, являются особо тяжкими преступлениями. Согласно законодательству, заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, - говорит специалист.

При этом если бы отношения между сожителями были бы зарегистрированы в ЗАГСе, то матери подростка ничего бы не грозило.

- Потому что тогда бы они являлись близкими родственниками. Есть исключения, позволяющие матери избежать ответственности, если виновный был с ней браке, - пояснил юрист.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что семья считалась благополучной. Девочка – единственный ребенок у матери: в школу всегда приходила опрятно одетой, зарекомендовала себя целеустремленным ребенком с лидерскими качествами.

Также известно, что в последнее время между гражданскими супругами случился разлад. Мать и дочь переехали к бабушке.

Не ясно, что послужило причиной расставания, но точно не жалобы девочки. По словам соседей и знакомых семьи, женщина пыталась возобновить связь с сожителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она такая сказочница»: мать объяснила, почему не верила дочери, которая шесть лет обвиняла отчима в совращении

В Ростовской области допросили мать девочки, обвинившей отчима в насилии (подробнее)